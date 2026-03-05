Ζελένσκι: Ενδεχόμενο αναβολής της τριμερούς στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Ουκρανία επικοινώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την πιθανότητα αλλαγής τοποθεσίας και αναβολής του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή, τόνισε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η επόμενη τριμερής συνάντηση Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας είχε προγραμματιστεί για την περίοδο από 5 έως 9 Μαρτίου, ανάλογα με τις εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας ακόμη πόλεμος στη Μέση Ανατολή», δήλωσε στο X.

Πηγή: skai.gr

