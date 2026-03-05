Λογαριασμός
Η CENTCOM παρουσιάζει «περισσότερα fake news από το ιρανικό καθεστώς»

«Σε περίοδο 4 ημερών, οι αμερικανικές δυνάμει μείωσαν τις εκτοξεύσεις drones του ιρανικού καθεστώτος κατά 73% και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά 86%»

CENTCOM

«Περισσότερα fake news από το ιρανικό καθεστώς» παρουσιάζει σε ανάρτησή της στο X η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), αντιπαραβάλλοντας τα με γεγονότα, όπως αναφέρει την ώρα που μαίνεται και ένας πόλεμος προπαγάνδας μεταξύ των δύο πλευρών. 

«Σε περίοδο 4 ημερών, οι αμερικανικές δυνάμει μείωσαν τις εκτοξεύσεις drones του ιρανικού καθεστώτος κατά 73% και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά 86%» τονίζεται. 

Η ικανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ είναι απαράμιλλη, καταλήγει η CENTCOM. 

Περισσότερες ψευδείς ειδήσεις από το ιρανικό καθεστώς:

🚫Το καθεστώς ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρονται.
🚫Λένε ότι βύθισαν ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό.
🚫Το IRGC (Σώμα Φρουρών Επανάστασης) ισχυρίζεται ότι κατέρριψε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.
🚫Το καθεστώς λέει ότι σκότωσε 100 Αμερικανούς πεζοναύτες.

ΟΛΑ ΨΕΜΑΤΑ.

Πραγματικότητα:

✅Οι αμερικανικές δυνάμεις επεκτείνουν τις επιθέσεις τους όλο και πιο βαθιά στον ιρανικό εναέριο χώρο ώρα με την ώρα.
✅Οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 20+ σκάφη του ιρανικού καθεστώτος με συντριπτική ισχύ πυρός από αέρα, ξηρά και θάλασσα.
✅Σε μια περίοδο τεσσάρων ημερών, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μειώσει τις εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του ιρανικού καθεστώτος κατά 73% και τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά 86%.
✅Η ικανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ είναι απαράμιλλη.

ΟΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

