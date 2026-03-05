«Περισσότερα fake news από το ιρανικό καθεστώς» παρουσιάζει σε ανάρτησή της στο X η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), αντιπαραβάλλοντας τα με γεγονότα, όπως αναφέρει την ώρα που μαίνεται και ένας πόλεμος προπαγάνδας μεταξύ των δύο πλευρών.
«Σε περίοδο 4 ημερών, οι αμερικανικές δυνάμει μείωσαν τις εκτοξεύσεις drones του ιρανικού καθεστώτος κατά 73% και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά 86%» τονίζεται.
Η ικανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ είναι απαράμιλλη, καταλήγει η CENTCOM.
Περισσότερες ψευδείς ειδήσεις από το ιρανικό καθεστώς:
🚫Το καθεστώς ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρονται.
🚫Λένε ότι βύθισαν ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό.
🚫Το IRGC (Σώμα Φρουρών Επανάστασης) ισχυρίζεται ότι κατέρριψε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.
🚫Το καθεστώς λέει ότι σκότωσε 100 Αμερικανούς πεζοναύτες.
ΟΛΑ ΨΕΜΑΤΑ.
Πραγματικότητα:
✅Οι αμερικανικές δυνάμεις επεκτείνουν τις επιθέσεις τους όλο και πιο βαθιά στον ιρανικό εναέριο χώρο ώρα με την ώρα.
✅Οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 20+ σκάφη του ιρανικού καθεστώτος με συντριπτική ισχύ πυρός από αέρα, ξηρά και θάλασσα.
✅Σε μια περίοδο τεσσάρων ημερών, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μειώσει τις εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του ιρανικού καθεστώτος κατά 73% και τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά 86%.
✅Η ικανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ είναι απαράμιλλη.
ΟΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
More fake news from the Iranian regime:— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026
🚫The regime claims U.S. forces are withdrawing.
🚫They say they sank a U.S. destroyer.
🚫IRGC claims to have taken down U.S. fighter aircraft.
🚫The regime says they killed 100 U.S. Marines.
ALL LIES.
Reality:
✅U.S. forces are… pic.twitter.com/X0P0X4VdTa
Διαβάστε εδώ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
