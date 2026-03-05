«Περισσότερα fake news από το ιρανικό καθεστώς» παρουσιάζει σε ανάρτησή της στο X η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ), αντιπαραβάλλοντας τα με γεγονότα, όπως αναφέρει την ώρα που μαίνεται και ένας πόλεμος προπαγάνδας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Σε περίοδο 4 ημερών, οι αμερικανικές δυνάμει μείωσαν τις εκτοξεύσεις drones του ιρανικού καθεστώτος κατά 73% και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά 86%» τονίζεται.

Η ικανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ είναι απαράμιλλη, καταλήγει η CENTCOM.

Περισσότερες ψευδείς ειδήσεις από το ιρανικό καθεστώς:



🚫Το καθεστώς ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρονται.

🚫Λένε ότι βύθισαν ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό.

🚫Το IRGC (Σώμα Φρουρών Επανάστασης) ισχυρίζεται ότι κατέρριψε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος.

🚫Το καθεστώς λέει ότι σκότωσε 100 Αμερικανούς πεζοναύτες.

ΟΛΑ ΨΕΜΑΤΑ.

Πραγματικότητα:



✅Οι αμερικανικές δυνάμεις επεκτείνουν τις επιθέσεις τους όλο και πιο βαθιά στον ιρανικό εναέριο χώρο ώρα με την ώρα.

✅Οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 20+ σκάφη του ιρανικού καθεστώτος με συντριπτική ισχύ πυρός από αέρα, ξηρά και θάλασσα.

✅Σε μια περίοδο τεσσάρων ημερών, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν μειώσει τις εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών του ιρανικού καθεστώτος κατά 73% και τις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων κατά 86%.

✅Η ικανότητα προβολής στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ είναι απαράμιλλη.



ΟΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

More fake news from the Iranian regime:

🚫The regime claims U.S. forces are withdrawing.

🚫They say they sank a U.S. destroyer.

🚫IRGC claims to have taken down U.S. fighter aircraft.

🚫The regime says they killed 100 U.S. Marines.

ALL LIES.



Reality:

✅U.S. forces are… pic.twitter.com/X0P0X4VdTa — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 4, 2026

