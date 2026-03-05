Ρωσία: ΗΠΑ και Ισραήλ εμπλέκουν τις αραβικές χώρες σε ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πως προσπαθούν να εμπλέξουν τις αραβικές χώρες σε μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας το Ιράν να επιτεθεί σε στόχους σε ολόκληρη την περιοχή.

«Προκάλεσαν σκόπιμα το Ιράν να προβεί σε αντίποινα εναντίον στόχων σε ορισμένες αραβικές χώρες, που οδήγησαν σε ανθρώπινες και υλικές απώλειες, για τις οποίες η ρωσική πλευρά εκφράζει τη βαθιά της λύπη», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

«Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί (η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ) προσπαθούν να σύρουν τους Άραβες σε έναν πόλεμο για τα συμφέροντα άλλων». Ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής είναι να σταματήσει η επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ», πρόσθεσε το υπουργείο, λέγοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο χώρες θα σταματήσουν τις επιθέσεις.

Σε ξεχωριστή δήλωση ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως «η Μόσχα και οι εταίροι της είναι έτοιμοι να προετοιμάσουν ένα σχέδιο ψηφίσματος για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή». «Απαιτείται ένα απλό κείμενο μιας σελίδας», υπογράμμισε.

