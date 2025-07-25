Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους του, εξετάζει πλέον εναλλακτικές επιλογές για την επιστροφή των ομήρων, τον τερματισμό της «τρομοκρατικής κυριαρχίας» της Χαμάς στη Γάζα και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης για το Ισραήλ και την περιοχή.

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, έχει δίκιο να λέει πως «η Χαμάς αποτελεί το εμπόδιο για μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων».



Πηγή: skai.gr

