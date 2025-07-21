Πιστόριους: Το σχέδιο για τα Patriot που προορίζονται για την Ουκρανία

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αναφέρθηκε λεπτομερώς στην επιπλέον βοήθεια που σχεδιάζει να παράσχει το Βερολίνο στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις.

Μιλώντας σε συνάντηση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, που αποτελείται από δυτικούς συμμάχους του Κιέβου, ο Πιστόριους είπε ότι η Γερμανία χρηματοδοτεί την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών μακράς εμβέλειας που κατασκευάζονται από την ίδια την Ουκρανία.

«Θα καταστρέψουν ρωσικά αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο έδαφος πριν προλάβουν να αποτελέσουν απειλή για την Ουκρανία τις πόλεις της και τις υποδομές της» είπε ο ίδιος

«Το πρώτο από τα συστήματα που χρηματοδοτήθηκε από τη Γερμανία θα σταλεί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις επόμενες μέρες και μπορεί να αναπτυχθεί αμέσως»

Όσον αφορά τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ο Πιστορίους είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον πέντε συστήματα για να αμυνθεί της από τις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Η Γερμανία έχει υποσχεθεί να προμηθεύσει την Ουκρανία με δύο πυραυλικά συστήματα Patriot, που θα αγορασθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αρχικό σχέδιο της Γερμανίας ήταν να αγοράσει δύο συστήματα, κόστους ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ το καθένα από τις ΗΠΑ τα οποία θα στείλει αμέσως στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ καθώς τα συστήματα δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, η Γερμανία θα παραδώσει δύο από τα εννέα εναπομείναντα συστήματα στην Ουκρανία και αργότερα θα τα αντικαταστήσει με αυτά που θα παραλάβει από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

