Θετικό κλίμα στη συνάντηση Ιράν-Ευρώπης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Σοβαρή και εποικοδομητική αποτιμά η Τεχεράνη τη συνάντηση με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδέες και να συμφωνούν στη συνέχιση των διαβουλεύσεων.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είχε μια «σοβαρή, ειλικρινή και λεπτομερή» συζήτηση με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σχετικά με την άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό ζήτημα, κατά την οποία και οι δύο πλευρές παρουσίασαν συγκεκριμένες ιδέες.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που αφορά στον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων.

«Και οι δύο πλευρές προσήλθαν στη συνάντηση με συγκεκριμένες προτάσεις», ανέφερε. «Συμφωνήθηκε ότι οι διαβουλεύσεις επί του θέματος θα συνεχιστούν».

