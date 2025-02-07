Ζελένσκι: Είμαι έτοιμος να συναντηθώ με τον Πούτιν 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε την Πέμπτη ότι είναι έτοιμος για συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο μετά από συνάντηση με την Οντίλ Ρενό Μπασό, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «φοβάται να μιλήσει μαζί του» για τον τερματισμό του πολέμου.

«Χωρίς αμφιβολία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος [Ντόναλντ] Τραμπ και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύουν ότι η διπλωματία είναι αδύνατη χωρίς τη Ρωσία, χωρίς τον Πούτιν... Ως εκ τούτου, είπα ότι είμαι έτοιμος (για συνάντηση) εάν καταλήξουμε πώς μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», είπε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη.

«Είμαστε έτοιμοι για διπλωματία, δεν έχω πρόβλημα με αυτό» δήλωσε.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους υπογράμμισε τη σημασία μιας διαρκούς ειρήνης με ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Είπε επίσης ότι η αμερικανική πλευρά εργάζεται για το θέμα.

«Θα εργαστούμε για να έχουμε κοινή κατανόηση και όραμα. Ακόμα κι αν κάτι δεν αρέσει στη Ρωσία, χρειαζόμαστε ένα κοινό όραμα μεταξύ των εταίρων μας. Και τότε είμαστε έτοιμοι για διπλωματία» είπε ο Ζελένσκι.

Πάντως, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε την Τετάρτη σε ανάλογα σχόλια του Ουκρανού προέδρου ότι είναι έτοιμος να έχει απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ρώσο ομόλογό του χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «κενά λόγια».

Ωστόσο, ο Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

