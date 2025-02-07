Διάταγμα Τραμπ για επιβολή κυρώσεων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κατηγορώντας το για «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες εναντίον της Αμερικής και στενού συμμάχου μας, του Ισραήλ» και για «κατάχρηση εξουσίας».

Το κείμενο, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, απαγορεύει την είσοδο στις ΗΠΑ σε ηγετικά στελέχη, υπαλλήλους και άλλους εργαζόμενους στο ΔΠΔ, καθώς και σε στενούς συγγενείς τους.

Το διάταγμα προβλέπει επίσης το πάγωμα τυχόν περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών στην αμερικανική δικαιοδοσία.

Αμερικανοί πολιτικοί, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, έχουν εκφράσει αγανάκτηση για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο υποδέχθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Τραμπ, καθώς και του πρώην υπουργού Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ από το ΔΠΔ πέρυσι.

Οι δικαστές του ΔΠΔ έκριναν πως υπήρχαν «εύλογες» αιτίες να κατηγορηθούν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που είχε έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει την έκδοση των ενταλμάτων «αντισημιτική» ενέργεια. Ο Δημοκρατικός τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την είχε χαρακτηρίσει «σκανδαλώδη».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΔΠΔ μπαίνει στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην αμερικανική προεδρία (2017-2021), η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε βάρος στελεχών του δικαστηρίου, ιδίως της πρώην επικεφαλής εισαγγελέα του Φατού Μπενσουντά, εξαιτίας της έναρξης έρευνας για εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν από αμερικανούς στρατιωτικούς. Οι κυρώσεις εκείνες είχαν αρθεί λίγο καιρό αφού ανέλαβε την εξουσία ο διάδοχός του Μπάιντεν.

Ούτε οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ είναι μέλη του ΔΠΔ, δικαστικού οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, αρμόδιου για να ασκεί διώξεις και να δικάζει πρόσωπα που κατηγορούνται για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Το ΔΠΔ έχει προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Μόσχα αντέδρασε εκδίδοντας με τη σειρά της εντάλματα σύλληψης σε βάρος κορυφαίων στελεχών του δικαστηρίου του ΟΗΕ.

Το ΔΠΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 2002, έχει το τρέχον διάστημα 124 κράτη μέλη. Δεν έχει απαγγείλει ετυμηγορίες παρά για λιγοστές υποθέσεις.

Το διάταγμα υπογράφτηκε την εβδομάδα που ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε σάλο και διεθνή κατακραυγή δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ θα «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας και θα «αναπτύξουν» οικονομικά τον θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από δεκαέξι μήνες πολέμου, προσθέτοντας πως οι Παλαιστίνιοι που ζουν εκεί θα εκτοπιστούν σε γειτονικές χώρες, υπό συνθήκες και όρους που δεν ξεκαθάρισε.

Δεν έχει υπάρξει ως αυτό το στάδιο δημόσια αντίδραση του ΔΠΔ, ούτε του επικεφαλής εισαγγελέα του Καρίμ Χαν, μαύρου προβάτου των ΗΠΑ, όπως και του Ισραήλ.

Τον Δεκέμβριο, το ΔΠΔ είχε προειδοποιήσει πως τυχόν οικονομικές ή άλλες κυρώσεις των ΗΠΑ θα «υπονόμευαν» τη δυνατότητά του να ενεργεί για όλες τις υποθέσεις στη δικαιοδοσία του και θα έθεταν σε κίνδυνο «την ίδια την ύπαρξή του».

