«Χέρι» στους επιχειρηματίες έβαλε την Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζητώντας περισσότερη βοήθεια για τους σεισμόπληκτους όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Την Πέμπτη συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τους ισχυρούς σεισμούς με επίκεντρο το Καχραμάνμαρας που έπληξαν τη νότια Τουρκία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε 10 επαρχίες της χώρας και στη βόρεια Συρία και τουλάχιστον 54.000 θανάτους. Τα θύματα του σεισμού δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Ο Ερντογάν είπε ότι δεν του άρεσε η βοήθεια του προέδρου του συμβουλίου του ομίλου Cengiz, Μεχμέτ Τσενγκίζ.

«Δεν με ικανοποίησε η συνεισφορά του ομίλου Cengiz. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως, o Οργανισμός αντιμετώπισης Φυσικών καταστροφών πρέπει να τους πιέσει περισσότερο… Το χέρι που προσφέρει είναι ανώτερο από αυτό που εισπράττει» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

-Ερντογάν: Κύριε Αμντουλκαντίρ, προσπαθούν να προσφέρουν. Εσύ τι έκανες; Kατοικίες, σχολεία;

-Επιχειρηματίας: Προσφέραμε. Χτίζουμε κατοικίες και συνεχίζουμε…

-Ερντογάν: Α, εντάξει. Συνέχισε όμως περισσότερο. Κύριε Αλί, κύριε Μουράτ δεν τους παρακολουθείτε από κοντά να τους πιάσετε από τον γιακά («να τους στριμώξετε»). Άντε να δούμε…

Μάλιστα, ο Ερντογάν τσαντίστηκε και με τον διοικητή της Κρατικής Τράπεζας Ziraat.

-Διοικητής Κρατικής Τράπεζας Ziraat: Kύριε πρόεδρε εγώ είμαι ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Μέσα σε ένα έτος έδωσα 35 εκατομμύρια

-Ερντογάν: Λέει την αλήθεια;

-Διοικητής Κρατικής Τράπεζας Ziraat: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος ευεργέτης. H Kεντρική Τράπεζα έδωσε 30εκατομμύρια, εγώ έδωσα περισσότερα, 35.

-Ερντογάν: Μα ολόκληρη κρατική τράπεζα... Μην λές «έδωσα εγώ», να λες «έδωσε το κράτος» Μάλιστα. Κάποτε οι διοικήσεις των δημόσιων οργανισμών προσπαθούν να κάνουν επίδειξη πως έκαναν κάτι. Τούς λέω: «η προσφορά σας είναι τους κράτους και του λαού, εσείς είστε οι μεσολαβητές».

Πηγή: skai.gr

