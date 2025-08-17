Ζελένσκι: Έφτασε στις Βρυξέλλες - Τον υποδέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Έφτασε στις Βρυξέλλες την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδέχτηκε τον Ουκρανό πρόεδρο στα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η φον ντερ Λάιεν και ο Ζελένσκι αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

