Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις Βρυξέλλες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι - Τον υποδέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποδέχθηκε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα κεντρικά γραφεία της Κομισιόν

Ζελένσκι: Έφτασε στις Βρυξέλλες - Τον υποδέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Έφτασε στις Βρυξέλλες την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδέχτηκε τον Ουκρανό πρόεδρο στα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Η φον ντερ Λάιεν και ο Ζελένσκι αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Βολοντιμίρ Ζελένσκι Βρυξέλλες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark