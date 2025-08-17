Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, απολαμβάνει έναν πιο χαλαρό ρυθμό ζωής μετά τη θητεία του στην ηγεσία της χώρας, σημειώνει η βρετανική Mirror.

Για ακόμη μια χρονιά επέλεξε την Εύβοια για τις διακοπές του.

Τον συνόδευαν η σύζυγός του Κάρι και τα τέσσερα παιδιά τους - ο Γουίλφρεντ, τεσσάρων ετών, η Ρόμι, δύο ετών, ο Φρανκ, ενός έτους, και η Πόπι, δύο μηνών.

Ο πρώην πολιτικός απόλαυσε μια βουτιά στη θάλασσα για να δροσιστεί από τη ζέστη. Ο 61χρονος Μπόρις χαλάρωσε στη συνέχεια στην παραλία, τρώγοντας ένα πακέτο πατατάκια και απολαμβάνοντας μερικά κοκτέιλ.

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, απέχει λιγότερο από μία ώρα από την Αθήνα και έχει φιλοξενήσει και στο παρελθόν τις διακοπές της οικογένειας.

Τώρα που κερδίζει τα προς το ζην ως αρθρογράφος και ομιλητής, ο Τζόνσον ξόδεψε περισσότερα σε αυτές τις διακοπές από ό,τι σε κάποιες από τις προηγούμενες εξορμήσεις του, σημειώνει η Mirror.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.