Η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι το σχέδιο του Ισραήλ για μετεγκατάσταση στη Γάζα αποτελεί «νέα κύμα γενοκτονίας και εκτοπισμού» για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το Reuters.

«Η προγραμματισμένη εγκατάσταση σκηνών και άλλου εξοπλισμού στέγασης από το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί κατάφωρη εξαπάτηση», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

