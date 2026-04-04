Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ζελένσκι θα συναντήσει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

