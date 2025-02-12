Ζελένσκι: Εάν η Ουκρανία δεν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ θα χρειαστεί αμερικανική βοήθεια

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εάν η χώρα του δεν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θα χρειαστεί τη συνδρομή των ΗΠΑ προκειμένου να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υστερεί – τουλάχιστον αριθμητικά – από εκείνες της Ρωσίας.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και το Κίεβο έχει πει πως η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ήταν το ισχυρότερο και λιγότερο δαπανηρό μέτρο που θα απέτρεπε τη Μόσχα να εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον του μετά την επίτευξη εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Εάν η Ουκρανία δεν είναι στο ΝΑΤΟ… χρειαζόμαστε έναν στρατό τόσο μεγάλο όσο αυτόν που έχουν οι Ρώσοι σήμερα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στον Economist η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Για αυτόν τον σκοπό, «χρειαζόμαστε όπλα και χρήματα. Και θα τα ζητήσουμε από τις ΗΠΑ», συνέχισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναλύοντας αυτό που θεωρεί ως «Σχέδιο Β».

Οι ΗΠΑ είναι μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην ένταξη του ΝΑΤΟ στη Συμμαχία επί του παρόντος. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε εξάλλου ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία δεν περιλαμβάνει την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πει πως θέλει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς όμως να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο. Νωρίτερα σήμερα, πάντως, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ακολούθως σκόπευε να μιλήσει με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

