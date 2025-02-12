Ιταλία: 15χρονος νεοναζί συνελήφθη ενώ ετοιμαζόταν να δολοφονήσει άστεγο

Ένας 15χρονος έφηβος, ο οποίος φέρεται να είχε ταυτιστεί πλήρως με τη νεοναζιστική ιδεολογία, συνελήφθη σήμερα στην πόλη Μπολτσάνο, στην περιφέρεια Άνω Αδίγη της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ο δεκαπεντάχρονος ήταν έτοιμος να πραγματοποιήσει δολοφονική επίθεση κατά άστεγου έξω από αθλητική εγκατάσταση της περιοχής και να προβάλει, στη συνέχεια, την εγκληματική του πράξη στο «σκοτεινό διαδίκτυο». Ο Τύπος προσθέτει, δε, ότι οι εισαγγελείς κατάσχεσαν υλικό που ανήκε στον συλληφθέντα, το οποίο παραπέμπει σε νεοναζιστικές και σατανιστικές ομάδες.

Οι καταγγελίες που του απαγγέλθηκαν είναι συμμετοχή σε οργάνωση που αποσκοπούσε σε τρομοκρατική δράση, κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, παράνομη οπλοφορία, κατοχή και διάδοση παιδοπορνογραφικού υλικού. Ο έφηβος φέρεται να ήταν μέλος διεθνούς νεοναζιστικής ομάδας. Κατά τη διάρκεια εφόδου στην κατοικία του, κατασχέθηκαν δυο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και ένα τσεκούρι.

Τα μέλη της συγκεκριμένης νεοναζιστικής ομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συμφωνήσει να οργανώσουν μια «εβδομάδα τρόμου». Να δολοφονήσουν, δηλαδή, έναν μετανάστη ή έναν άστεγο, και στη συνέχεια να αναρτήσουν σχετικό βίντεο στο «σκοτεινό διαδίκτυο».

«Η περίπτωση αυτή προκαλεί τεράστια εντύπωση και ανησυχία τόσο λόγω της ηλικίας του συλληφθέντα, όσο και σε σχέση με τις διεθνείς επαφές του -τρομοκρατικού χαρακτήρα - αλλά και τους στόχους του», δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας του Μπολτσάνο, Πάολο Σαρτόρι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

