Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το πλήγμα ισχυρού κυκλώνα στη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του νησιού στον Ινδικό Ωκεανό. Ο κυκλώνας «Gezani» έφτασε στην ξηρά την Τρίτη, πλήττοντας το κύριο λιμάνι του νησιού, την Τοαμασίνα.

Το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της Μαδαγασκάρης έκανε λόγο για «απόλυτο χάος», αναφέροντας ότι σπίτια κατέρρευσαν στη ζώνη πρόσκρουσης, όπου και βρέθηκαν οι σοροί των θυμάτων. Ολόκληρες γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι καθώς κόπηκαν γραμμές ηλεκτροδότησης, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν και στέγες παρασύρθηκαν από τους ανέμους.

Δείτε το βίντεο του AP:

Σύμφωνα με το κέντρο πρόβλεψης κυκλώνων CMRS στο γαλλικό νησί Ρεουνιόν, το οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), η έλευση του κυκλώνα στην ξηρά είναι πιθανό να ήταν μία από τις πιο έντονες που έχουν καταγραφεί γύρω από την πόλη στην εποχή των δορυφόρων.

Οι άνεμοι έφτασαν τα 250 χλμ/ώρα, ενώ ο Rija Randrianarisoa, επικεφαλής διαχείρισης καταστροφών της οργάνωσης «Δράση Κατά της Πείνας», δήλωσε ότι το 90% των στεγών των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή εν μέρει.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών έχει απομακρύνει δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες κατοίκους από μια περιοχή γύρω από την Τοαμασίνα, η οποία έχει πληθυσμό 400.000 κατοίκων.

Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές τρόμου: «Δεν έχω ξαναζήσει τόσο βίαιους ανέμους... Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι μεταλλικά, αλλά τραντάζονται βίαια», δήλωσε ο Harimanga Ranaivo στο πρακτορείο Reuters.

Δείτε το βίντεο του Reuters:

Ο «Gezani» είναι ο δεύτερος κύκλωνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη φέτος. Έρχεται μόλις 10 ημέρες μετά τον τροπικό κύκλωνα «Fytia», ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 14 ανθρώπων και τον εκτοπισμό πάνω από 31.000, σύμφωνα με το ανθρωπιστικό γραφείο του ΟΗΕ.

Εξέλιξη του φαινομένου

Το πρωί της Τετάρτης, η μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης ανακοίνωσε ότι ο «Gezani» εξασθένησε σε μέτρια τροπική καταιγίδα και κινήθηκε δυτικά προς την ενδοχώρα. Αναμένεται να διασχίσει τα κεντρικά υψίπεδα πριν καταλήξει στο κανάλι της Μοζαμβίκης το βράδυ.

Ο νέος ηγέτης της χώρας, Συνταγματάρχης Michael Randrianirina, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο, βρέθηκε στην Τοαμασίνα το πρωί της Τετάρτης για να αξιολογήσει την κατάσταση.

