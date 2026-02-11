Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της έννοιας ασφαλούς τρίτης χώρας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των νέων κανόνων που διευκολύνουν την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας και του πρώτου ενωσιακού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα ενισχύσουν περαιτέρω το σύστημα ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθιστώντας την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική για τα κράτη μέλη. Ως μέρος του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, θα συμβάλουν στη συγκρότηση ενός δίκαιου και σταθερού συστήματος, προστατεύοντας παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη στην προώθηση της εφαρμογής του συμφώνου, καθώς τα επόμενα χρόνια η θέση του σε λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξή του θα χρειαστούν ιδιαίτερη προσοχή.

Ο πρώτος ενωσιακός κατάλογος ασφαλών χωρών καταγωγής θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ακολουθούν μια πιο ενιαία προσέγγιση στις αιτήσεις ασύλου υπηκόων από χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο, οι οποίες ενδέχεται να είναι αβάσιμες. Με ταχείες διαδικασίες που θα βασίζονται σε ατομική αξιολόγηση, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις εν λόγω αιτήσεις ασύλου ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας επιτρέπει στα κράτη μέλη να απορρίπτουν ως απαράδεκτη μια αίτηση ασύλου, όταν ο αιτών μπορεί να λάβει αποτελεσματική προστασία σε τρίτη χώρα η οποία θεωρείται ασφαλής για αυτόν. Με τους νέους κανόνες, η σύνδεση μεταξύ του αιτούντος και της ασφαλούς τρίτης χώρας δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική για την εφαρμογή της έννοιας. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, τρίτες χώρες μπορούν να θεωρούνται ασφαλείς μόνο όταν τα εθνικά τους συστήματα μπορούν να διεκπεραιώνουν αιτήσεις και να παρέχουν αποτελεσματική προστασία όταν απαιτείται, και εγγυώνται την προστασία από την επαναπροώθηση και την απουσία κινδύνων δίωξης, απειλής κατά της ζωής ή απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Οι κανονισμοί πρέπει τώρα να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο, προτού τεθούν σε ισχύ, 20 ημέρες από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Οι νέοι κανόνες αποτελούν εμπροσθοβαρή μέρη του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον Ιούνιο του 2026.

Λένα Φλυτζάνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.