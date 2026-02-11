Δικαιώματα για έρευνες υδρογονανθράκων σε δύο οικόπεδα, ένα χερσαίο και ένα υπεράκτιο, εξασφάλισε επίσημα την Τετάρτη η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας, TPAO (μέσω της διεθνούς θυγατρικής της TOPC). Ήταν ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός για υδρογονάνθρακες που πραγματοποίησε η Λιβύη μετά από 17 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντουλ Ντιμπέιμπα ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC) παρευρέθηκαν στην τελετή ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μαζί με εκπροσώπους από διάφορες διεθνείς εταιρείες ενέργειας.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού της NOC ανακοίνωσε ότι το χερσαίο οικόπεδο C3 ανατέθηκε στην TPAO και την ισπανική Repsol, ενώ το υπεράκτιο οικόπεδο O7 ανατέθηκε στην TPAO, την Repsol και την ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL.

Η NOC ανακοίνωσε πέρυσι τον διαγωνισμό για την εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 22 οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένων 11 χερσαίων και 11 υπεράκτιων, τον πρώτο μετά από 17 χρόνια.

Συνολικά 22 οικόπεδα προσφέρθηκαν στον γύρο υποβολής προσφορών, καλύπτοντας μια συνολική έκταση 235.267 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην ανοιχτή θάλασσα και στην ξηρά.

Τα οικόπεδα εκτιμάται ότι περιέχουν 1,63 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου σε ανακαλυφθέντα αποθέματα. Η Λιβύη στοχεύει σε 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Λιβύη παράγει σήμερα περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου την ημέρα (bpd), το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 10 χρόνια, και στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή σε 1,6 εκατομμύρια bpd μέχρι το τέλος του 2026 και σε 2 εκατομμύρια bpd σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Τουρκία και η Λιβύη έχουν ενισχύσει την ενεργειακή τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια μέσω στρατηγικών συμφωνιών για τα θαλάσσια σύνορα και την εξερεύνηση υδρογονανθράκων.

Το 2019, μια ναυτιλιακή συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας και της κυβέρνησης της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη επέτρεψε την κοινή εξερεύνηση στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ μια συμφωνία του 2022 επέκτεινε τη συνεργασία σε χερσαία και υπεράκτια έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2025, η TPAO πρόκειται επίσης να πραγματοποιήσει γεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες σε τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα στη Λιβύη.

