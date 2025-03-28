Ουκρανία: Πήρε πίσω τις σορούς 909 πεσόντων στρατιωτών

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι πήρε πίσω τις σορούς 909 στρατιωτών της που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή αυτού του είδους από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

"Έπειτα από δραστηριότητες επαναπατρισμού, οι σοροί 909 υπερασπιστών πεσόντων στο πεδίο της μάχης παραδόθηκαν στην Ουκρανία", έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram η γενική διεύθυνση συντονισμού για τη μεταχείριση των φυλακισμένων.

Η Ρωσία πήρε με τη σειρά της τις σορούς 43 πεσόντων στρατιωτών της, διευκρίνισε στο μέσο ενημέρωσης RBK ο Ρώσος βουλευτής Σαμσαϊλ Σαραλιέφ, μέλος της ομάδας συντονισμού για τη σύγκρουση στο κοινοβούλιο.

Η ανταλλαγή σορών στρατιωτών, καθώς και αιχμαλώτων πολέμου, είναι ένας από τους σπάνιους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου.

Τον Φεβρουάριο, οι σοροί 757 Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη είχαν παραδοθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία έναντι των σορών 45 Ρώσων στρατιωτών, τρεις εβδομάδες μετά μια ανταλλαγή του ίδιου μεγέθους.

Η Μόσχα όπως και το Κίεβο κρατούν μυστικά τα στοιχεία για τις δικές τους στρατιωτικές απώλειες, και το Γαλλικό Πρακτορείο δεν αναφέρει τις απώλειες που κάθε στρατόπεδο δηλώνει ότι έχει επιφέρει στο άλλο.

Σε μια σπάνια εκτίμηση που έκανε δημοσίως μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα Φεβρουαρίου ότι περισσότεροι από 46.000 στρατιώτες του σκοτώθηκαν και σχεδόν 380.000 τραυματίστηκαν. Μίλησε επίσης για "δεκάδες χιλιάδες άλλους που φέρονται ως αγνοούμενοι ή αιχμάλωτοι".

Ο Ουκρανός πολεμικός ανταποκριτής Γιούριι Μπουτουσόφ, ανεξάρτητος δημοσιογράφος που χαίρει σεβασμού, δήλωσε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι οι πηγές του στις τάξεις του στρατού είχαν καταμετρήσει 70.000 νεκρούς και 35.000 αγνοούμενους.

Διάφορα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δυτικές πηγές, ανέφεραν απολογισμούς που διέφεραν σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ 50.000 και 100.000 πεσόντων στη μάχη.

Η Ρωσία από την πλευρά της δεν έχει ανακοινώσει τις απώλειες από το φθινόπωρο του 2022, όταν παραδέχτηκε ότι είχε τουλάχιστον 6.000 νεκρούς στρατιώτες.

Αρκετά ανεξάρτητα σχήματα που βασίζονται σε ανοιχτές πηγές, όπως η δημοσίευση ανακοινώσεων θανάτων, αναφέρουν πολύ βαρείς απολογισμούς.

Ο ανεξάρτητος ιστότοπος Mediazona και η ρωσική υπηρεσία του BBC δηλώνουν ότι έχουν ταυτοποιήσει έως σχεδόν 100.000 Ρώσους στρατιώτες νεκρούς.

Στα τέλη του 2024, ο τότε Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν είχε κάνει λόγο για 700.000 Ρώσους στρατιώτες νεκρούς ή τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

