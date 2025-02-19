Ζελένσκι: «Άδικη» η πρόταση Τραμπ για τα ορυκτά μας - Χρειάζεται δουλειά

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την Τετάρτη την πρόταση των ΗΠΑ για τα ορυκτά «άδικη», καθώς δεν περιλάμβανε εγγυήσεις ασφαλείας, και τόνισε ότι δεν επιθυμεί η Ουκρανία να μετατραπεί σε κόμβο πρώτων υλών.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κίεβο έστειλε στην Ουάσινγκτον ένα αναθεωρημένο προσχέδιο που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο σε αμερικανικές επενδύσεις στους τεράστιους πόρους της Ουκρανίας σε κρίσιμα ορυκτά, με στόχο να κερδίσει την υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Είπα ότι αυτό το έγγραφο δεν είναι έτοιμο, δεν θα το υπογράψουμε. Συνεχίστε να εργάζεστε πάνω σε αυτό το έγγραφο’», φέρεται να δήλωσε ο Ζελένσκι σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετά από συνομιλίες στην Άγκυρα την Τρίτη.

«Είμαι πάντα ανοιχτός στις επενδύσεις στη χώρα μας, στους φυσικούς μας πόρους… Αλλά αν πρόκειται να δώσουμε κάτι, πρέπει να λάβουμε και κάτι», φέρεται να είπε στο κρατικό τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

«Δεν θέλουμε να γίνουμε κέντρο πρώτων υλών για καμία ήπειρο. Το να είσαι φίλος, εταίρος, δεν θα παίξει ρόλο εδώ».

Ο Ζελένσκι είχε παρουσιάσει τις βασικές γραμμές της συμφωνίας σε συνέντευξή του στο Reuters αυτόν τον μήνα. Τα εν λόγω ορυκτά περιλαμβάνουν σπάνιες γαίες, καθώς και τιτάνιο, ουράνιο και λίθιο, μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.