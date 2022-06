Ζελένσκι: 75 εκατ. τόνοι σιτηρών εγκλωβισμένοι έως το φθινόπωρο - Αντιπλοϊκά και ξένο στόλο ζητά ο Ουκρανός πρόεδρος για τη μεταφορά τους

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ενδέχεται έως και 75 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών να παραμείνουν εγκλωβισμένα στην Ουκρανία μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο, προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει αντιπλοϊκά όπλα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εξαγωγών του.

Η Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι σε μια ενημέρωση δημοσιογράφων στο Κίεβο, έχει συζητήσει με τη Βρετανία και την Τουρκία την ιδέα του Πολεμικού Ναυτικού μιας τρίτης χώρας που θα εγγυάται τη διέλευση των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ κάνοντας λόγο για «πρότζεκτ στη Μαύρα Θάλασσα» που συζήτησαν οι δύο άνδρες ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα.



«Αυτή η εβδομάδα ξεκίνησε με μια συζήτηση με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Μεταξύ άλλων, συζητήσαμε νέα πρότζεκτ στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας για να διασφαλίσουμε την ελεύθερη πλοήγηση και την ασφάλεια των εμπορικών μεταφορών. Ευχαριστώ, υπουργέ Ακάρ, για την τουρκική ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στην Ουκρανία και τους ανθρώπους της».



