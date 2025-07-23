Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη ρωσική αντιπροσωπεία προκειμένου να ξεκινήσει ένα τρίτος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων που επικαλούνται πηγές.

Ο πρώην υπουργός άμυνας θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας με στόχο να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο ενώ επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

«Της αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο Ρουστέμ Ουμέροφ», ο οποίος διορίστηκε πριν από μερικές ημέρες γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου εθνικής ασφαλείας και αυτή «θα περιλαμβάνει εκπροσώπους των υπηρεσιών πληροφοριών», της ουκρανικής διπλωματίας και της προεδρίας, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα θέματα συζήτησης θα βρίσκονται οι νέες ανταλλαγές αιχμαλώτων και ο επαναπατρισμός Ουκρανών από τη Ρωσία.

Η συνάντηση θα είναι η τρίτη σύνοδος διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους. Οι προηγούμενες δεν απέδωσαν καρπούς ως προς την επίτευξη εκεχειρίας ωστόσο οι δύο πλευρές προχώρησαν στην ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων πολέμου και των λειψάνων νεκρών στρατιωτών.

Όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, μέχρι στιγμής οι θέσεις τους μοιάζουν ασυμφιλίωτες και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόοδος.

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο διαμήνυσε χθες πως δεν πρέπει να περιμένεις κανείς θαύματα από το νέο γύρο συνομιλιών ενώ αρνήθηκε επίσης να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα τη Ρωσία και τις χώρες που αγοράζουν τα εμπορεύματά της με νέες αυστηρές κυρώσεις εκτός εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία εντός 50 ημερών.

Ωστόσο, τρεις πηγές κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσαν στο Reuters ότι ο Πούτιν δεν έχει λάβει υπόψη το τελεσίγραφο του Τραμπ και θα συνεχίσει να πολεμά στην Ουκρανία μέχρι η Δύση να δεσμευτεί με τους όρους του για ειρήνη, και μέχρι οι εδαφικές του απαιτήσεις να μπορούν να διευρυνθούν καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.

Πηγή: skai.gr

