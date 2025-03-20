Ζαχάροβα: Το Κίεβο έχει εμμονή με την πρόκληση στρατηγικής ήττας στη Ρωσία 

Το Κίεβο έχει ακόμη εμμονή με την πρόκληση στρατηγικής ήττας στη Ρωσία, υποστήριξε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.



«Ο Ζελένσκι απέδειξε ξανά την αδυναμία του να διαπραγματευτεί» δήλωσε.



Καταγγέλλοντας πρωϊνή ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό διυλιστήριο, η Ρωσίδα αξιωματούχος σημείωσε ότι ήταν μια «ειδικά προετοιμασμένη πρόκληση του Κιέβου που είχε ως στόχο να δημιουργήσει προβλήματα στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες».

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συζητήσουν την επανέναρξη της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας και άλλες πτυχές μιας πιθανής ουκρανικής ειρηνευτικής διευθέτησης σε μια συνάντηση στη Τζέντα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη το Κρεμλίνο.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.



Η συνάντηση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί την Κυριακή, αλλά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

