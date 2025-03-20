Κρεμλίνο: Η Ευρώπη μετατράπηκε σε «κόμμα πολέμου»

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συζητήσουν την επανέναρξη της πρωτοβουλίας της Μαύρης Θάλασσας και άλλες πτυχές μιας πιθανής ουκρανικής ειρηνευτικής διευθέτησης σε μια συνάντηση στη Τζέντα που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Πέμπτη.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.



Η συνάντηση μπορεί να μην πραγματοποιηθεί την Κυριακή, αλλά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας σημείωσε.



Τα σχέδια για στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη διάθεση της Ρωσίας και των ΗΠΑ διεμήνυσε ακόμα ο Πεσκόφ. «Η Ευρώπη μετατράπηκε σε κόμμα πολέμου» ισχυρίστηκε ο Ρώσος αξιωματούχος.



Ο πρόεδρος Πούτιν έχει πρόσκληση να επισκεφθεί την Τουρκία, αλλά οι συγκεκριμένες ημερομηνίες της επίσκεψης δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, είπε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του TASS. Δεν έχουν προγραμματιστεί επαφές μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν αυτή την εβδομάδα, διευκρίνισε.

Οι διαδηλώσεις στην Τουρκία δεν θα είναι αφορμή για συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν, αυτό είναι κυρίαρχο θέμα της Άγκυρας, ξεκαθάρισε.

Πηγή: skai.gr

