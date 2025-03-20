Γάζα: Πάνω από 700 οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιδρομές

Περισσότεροι από 700 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από την Τρίτη, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



«Τα πτώματα 710 ανθρώπων μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία από την Τρίτη, καθώς και άλλοι 900 τραυματίες», δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ο εκπρόσωπος του υπουργείου Χαλίλ Αλ Ντάκραν. Ανέφερε ότι το 70% των τραυματιών της ισραηλινής επίθεσης ήταν παιδιά και γυναίκες.



«Πολλοί από τους τραυματίες πέθαναν λόγω της έλλειψης επείγουσας ιατρικής περίθαλψης εν μέσω του ισραηλινού αποκλεισμού στη Γάζα, που προκαλεί σοβαρή έλλειψη βασικού εξοπλισμού και φαρμάκων» τόνισε.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μια αιφνιδιαστική εναέρια επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη, ακυρώνοντας τη συμφωνία του Ιανουαρίου για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων.



Σχεδόν 50.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, κυρίως γυναίκες και παιδιά, και πάνω από 112.000 άλλοι έχουν τραυματιστεί από τον Οκτώβριο του 2023.



Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.





Πηγή: skai.gr

