Ιμάμογλου από τη φυλακή: Καλώ τα μέλη του δικαστικού σώματος να μην σιωπήσουν

Νέο μήνυμα μέσα από τη φυλακή έστειλε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Μεταξύ άλλων, ο προφυλακισμένος δήμαρχος επιτίθεται στον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι «έχει κηλιδώσει» τα χέρια του, και ζητά από τα μέλη του τουρκικού δικαστικού σώματος να μην σιωπήσουν και να αναλάβουν δράση κατά των συναδέλφων τους.

Ενώ ο ίδιος κατηγορείται για διαφορά, ο Ιμάμογλου επιτίθεται στον Τούρκο πρόεδρο κατηγορώντας τον ότι ο ίδιος έχει κηλιδώσει τα χέρια του με «τόνους» πράξεων διαφθοράς.



«Καλώ τους δεκάδες χιλιάδες εισαγγελείς και δικαστές του ευγενούς τουρκικού δικαστικού σώματος που είναι έντιμοι, ηθικοί και έχουν πάθος να υπηρετούν το έθνος τους. Πρέπει να σηκωθείτε και να αναλάβετε δράση εναντίον αυτής της χούφτας συναδέλφων (σας) που κατέστρεψαν την τουρκική δικαιοσύνη, μας ντρόπιασαν σε όλο τον κόσμο και κατέστρεψαν τη φήμη μας. Εμπιστεύομαι την Ανώτατη Τουρκική Δικαιοσύνη. Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να μείνετε σιωπηλοί».

«Το είπα στους δικούς μου και τους προειδοποίησα. Αυτό το μυαλό που άρπαξε το πτυχίο μου θα παραβιάσει την περιουσία σας, την τιμή σας και τα περιουσιακά σας στοιχεία και θα διαπράξει κάθε είδους σφετερισμό και επίθεση. Ως έθνος, πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτό το κακό. Αυτή είναι η έκκλησή μου προς το έθνος μου. Το έθνος είναι μεγάλο».

Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ο οποίος συνελήφθη χθες, έκανε την Τετάρτη την πρώτη του ανάρτηση από τη φυλακή, ανεβάζοντας βίντεο από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. «Αυτό το έθνος είναι μεγάλο» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.

Σήμερα το πρωί θέλησε να στείλει ακόμα ένα μήνυμα στους υποστηρικτές του, αναρτώντας βίντεο από ομιλίες και συγκεντρώσεις του. «Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αλληλεγγύη και την ελπίδα. Ο αγώνας μας είναι για τα παιδιά μας, για δικαιώματα, για νόμους, για δικαιοσύνη, για ένα καλύτερο αύριο» έγραψε ο Ιμάμογλου.

Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için. pic.twitter.com/1esnJpVjfF — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

