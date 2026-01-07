Στη σκιά των ανακοινώσεων του Καράκας και της Αβάνας, η Μαρία Ζαχάροβα διέψευσε τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον ότι η επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα ήταν αναίμακτη.

«Τι εννοείτε με το ότι δεν πέθανε κανείς; (...) Όταν οι ΗΠΑ λένε ότι αυτή η λεγόμενη επιχείρηση ήταν αναίμακτη, αυτό σημαίνει ότι δεν θεωρούν τους πολίτες της Βενεζουέλας και της Κούβας ανθρώπινα όντα; Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα;» είπε στο Sputnik Radio η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κούβα δημοσιοποίησε την Τρίτη τα ονόματα 32 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επιχείρησης στο Καράκας για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, λίγο αφότου ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε τον θάνατο 23 στρατιωτικών.

Η Αβάνα, σύμμαχος του Καράκας, είχε ανακοινώσει ότι 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εφόδου και έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα ονόματα και τους βαθμούς τους στον επίσημο Τύπο.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στο Cubadebate, 21 ήταν μέλη του υπουργείου Εσωτερικών, εκ των οποίων τρεις ανώτεροι αξιωματικοί (δύο συνταγματάρχες και ένας αντισυνταγματάρχης), ενώ οι άλλοι 11 ήταν μέλη των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων, στην πλειονότητά τους στρατιώτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.