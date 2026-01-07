Κύπρος: Ένα εξάμηνο γεμάτο ευρωπαϊκές προκλήσεις

Με την παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ηγετών Ευρωπαϊκών και Αραβικών κρατών πραγματοποιείται σήμερα στην Λευκωσία η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας.



Στην διάρκεια της σημερινής ημέρας και πριν την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες χωρών, αλλά και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου.

Στη Λευκωσία ο Ζελένσκι

Στην Κύπρο βρίσκεται από το πρωί ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Καλωσορίζοντας τον Ουκρανό Πρόεδρο ο κ. Χριστοδουλιδης αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις γύρω από το Ουκρανικό και δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας σε διεθνές επίπεδο.



Είναι στο πλαίσιο αυτό που μετά την ολοκλήρωση της τελετής ανάληψης της προεδρίας, ο Κύπριος πρόεδρος θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν των πολιτικών συναντήσεων ο Ουκρανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Γεώργιο.

Έμφαση σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Η παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά και των ηγετών αραβικών χωρών στην Λευκωσία είναι ενδεικτική του ρόλου που θέλει να διαδραματίσει η Κύπρος ως προέδρευσα χώρα της ΕΕ. Παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της προεδρίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε πολλάκις στην πρόθεση της Λευκωσίας, να πράξει ότι χρειάζεται, ώστε η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας να παραμείνει και να ενισχυθεί στην ατζέντα της Ένωσης.



Η κυπριακή προεδρία θα δώσει ανάλογο βάρος και στην σχέση της ΕΕ με τον αραβικό κόσμο και τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αφού η θεσμική ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της περιοχής περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

