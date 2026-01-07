Οι ΗΠΑ κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων, και το συνοδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Southern Command την Τετάρτη.

«Σε επιχείρηση πριν από την αυγή σήμερα το πρωί, το Υπουργείο Άμυνας, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατέλαβε χωρίς να σημειωθεί κανένα επεισόδιο ένα δεξαμενόπλοιο «σκοτεινού στόλου», χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων», ανέφερε ο στρατός.

Το δεξαμενόπλοιο M/T Sophia, το οποίο ακινητοποιήθηκε, επιχειρούσε σε διεθνή ύδατα και φέρεται να εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή το συνοδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την τελική διευθέτηση της υπόθεσης.

Μέσω της επιχείρησης «Southern Spear», το Υπουργείο Άμυνας παραμένει αταλάντευτο στην αποστολή του να καταπολεμήσει τις παράνομες δραστηριότητες στο Δυτικό Ημισφαίριο. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας και θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και την ισχύ σε ολόκληρη την Αμερική».

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.



The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών: Μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς

«Μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς», ανέφερε στο μεταξύ σχολιάζοντας την επιχείρηση η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Κρίστι Νόεμ, προσθέτοντας ότι «δεν θα σταματήσουμε ποτέ την αποστολή μας να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και να διακόπτουμε τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας όπου και αν τη βρούμε, τελεία και παύλα».

«Σε δύο επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα πριν την αυγή, η Ακτοφυλακή διεξήγαγε δύο διαδοχικές, συντονισμένες επιβιβάσεις σε δύο δεξαμενόπλοια «στόλου-φάντασμα» - ένα στον Βόρειο Ατλαντικό και ένα σε διεθνή ύδατα κοντά στην Καραϊβική. Και τα δύο πλοία - το δεξαμενόπλοιο Bella I και το δεξαμενόπλοιο Sophia - είχαν αγκυροβολήσει τελευταία στη Βενεζουέλα ή ήταν καθ' οδόν προς εκεί.

Υπό την τολμηρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι τακτικές ομάδες της Αμερικανικής Ακτοφυλακής συνεργάστηκαν στενά με τους ομολόγους τους στα Υπουργεία Άμυνας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών και χρησιμοποίησαν την εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη τους για να διεξάγουν αυτές τις επιχειρήσεις και να πραγματοποιήσουν δύο ασφαλείς και αποτελεσματικές επιβιβάσεις σε διάστημα λίγων ωρών μεταξύ τους.

Ένα από αυτά τα δεξαμενόπλοια, το Motor Tanker Bella I, προσπαθούσε επί εβδομάδες να αποφύγει την Ακτοφυλακή, αλλάζοντας ακόμη και σημαία και βάφοντας νέο όνομα στο κύτος του ενώ καταδιωκόταν, σε μια απελπισμένη και αποτυχημένη προσπάθεια να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη. Το ηρωικό πλήρωμα του USCGC Munro καταδίωξε το πλοίο στα διεθνή ύδατα και μέσα από επικίνδυνες καταιγίδες, παραμένοντας σε διαρκή επιφυλακή και προστατεύοντας τη χώρα με την αποφασιστικότητα και τον πατριωτισμό που κάνουν τους Αμερικανούς περήφανους. Οι γενναίοι αυτοί άνδρες και γυναίκες αξίζουν τις ευχαριστίες του έθνους για την ανιδιοτελή αφοσίωσή τους στο καθήκον.

Οι εγκληματίες του κόσμου έχουν προειδοποιηθεί. Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ την αποστολή μας να προστατεύουμε τον αμερικανικό λαό και να διακόπτουμε τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας όπου και αν τη βρούμε, τελεία και παύλα.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πολεμική δύναμη της χώρας μας στο αποκορύφωμά της. Αυτή είναι η πολιτική «Πρώτα η Αμερική» στη θάλασσα».

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Σημειώνεται ότι στα χέρια των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον και το δεξαμενόπλοιο «Marinera», που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, έπειτα από πολυήμερη καταδίωξη στον Βόρειο Ατλαντικό, σε μια επιχείρηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία, η οποία κάνει λόγο για παραβίαση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας σε διεθνή ύδατα.

