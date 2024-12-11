Ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών έφτασε σε απόσταση δέκα μιλίων από την Λαμπεντούζα, ταξιδεύοντας μόνο του με πλεούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κοριτσάκι ξεκίνησε το ταξίδι του στις 8 Δεκεμβρίου από το Σφαξ της Τυνησίας. Στη μικρή προσέφεραν βοήθεια μέλη της ΜΚΟ Trotamar III και την μετέφεραν στο μικρό εμπορικό λιμάνι της Λαμπεντούζα.

Το δεκάχρονο κοριτσάκι, σύμφωνα με ό,τι μπόρεσαν να καταλάβουν οι διασώστες, κατάγεται από την Σιέρα Λεόνε.

Σύμφωνα με το ANSA, το σκάφος, στο οποίο ταξίδευε μαζί με άλλα 45 άτομα βυθίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου και οι διασώστες άκουσαν τις κραυγές του και το διέσωσαν.

Una bambina di 11 anni è stata soccorsa in mare dal veliero Trotamar III della Ong Compass collective. La barca cui viaggiava con altre 45 persone è affondata l'8 dicembre. Era aggrappata ad una camera d'aria. I soccorritori hanno sentito le sue grida. #ANSA… pic.twitter.com/BxvrK4Etc4 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 11, 2024

Πηγή: skai.gr

