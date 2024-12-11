Λογαριασμός
Απίστευτη περιπέτεια για 10χρονη: Ταξίδεψε μόνη της από την Τυνησία μέχρι τη Λαμπεντούζα

Το κοριτσάκι ξεκίνησε το ταξίδι του στις 8 Δεκεμβρίου από το Σφαξ της Τυνησίας - Την βρήκαν από ΜΚΟ 10 μίλια από τη Λαμπεντούζα 

Ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών έφτασε σε απόσταση δέκα μιλίων από την Λαμπεντούζαταξιδεύοντας μόνο του με πλεούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κοριτσάκι ξεκίνησε το ταξίδι του στις 8 Δεκεμβρίου από το Σφαξ της Τυνησίας. Στη μικρή προσέφεραν βοήθεια μέλη της ΜΚΟ Trotamar III και την μετέφεραν στο μικρό εμπορικό λιμάνι της Λαμπεντούζα.

Το δεκάχρονο κοριτσάκι, σύμφωνα με ό,τι μπόρεσαν να καταλάβουν οι διασώστες, κατάγεται από την Σιέρα Λεόνε. 

Σύμφωνα με το ANSA, το σκάφος, στο οποίο ταξίδευε μαζί με άλλα 45 άτομα βυθίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου και οι διασώστες άκουσαν τις κραυγές του και το διέσωσαν. 

Πηγή: skai.gr

