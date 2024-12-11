Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στην Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν είπε στον Ορμπάν ότι η πολιτική του Κιέβου συνεχίζει να αποκλείει τη δυνατότητα μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία δεν αναφέρεται πότε έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης το διμερές εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, καθώς και την περαιτέρω προώθηση κοινών ενεργειακών προγραμμάτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

