Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στην Ουκρανία σε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.
Ο Πούτιν είπε στον Ορμπάν ότι η πολιτική του Κιέβου συνεχίζει να αποκλείει τη δυνατότητα μιας ειρηνικής διευθέτησης της σύγκρουσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην οποία δεν αναφέρεται πότε έγινε η τηλεφωνική επικοινωνία.
Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης το διμερές εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, καθώς και την περαιτέρω προώθηση κοινών ενεργειακών προγραμμάτων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
- Συρία: Πρόσφυγες άρχισαν να επιστρέφουν στις εστίες τους, ενώ η διεθνής κοινότητα τηρεί στάση αναμονής
- «Αν μιλούσα θα με σκότωναν - Θέλω δικαιοσύνη»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις χημικές επιθέσεις στη Συρία από το καθεστώς του Άσαντ
- «Κλειδώνει» σήμερα στη Σαουδική Αραβία η διοργάνωση του Μουντιάλ 2034: Έντονες αντιδράσεις οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.