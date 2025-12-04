Η απόφαση του Ουκρανικού Κοινοβουλίου να αφαιρέσει τα ρωσικά από τον κατάλογο των γλωσσών που υπόκεινται σε προστασία δείχνει ότι το καθεστώς του Κιέβου δεν έχει καμία πρόθεση για ειρηνική επίλυση. Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να παρέχουν μια αντικειμενική αξιολόγηση τέτοιων ενεργειών.

Στις 3 Δεκεμβρίου, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε σε δεύτερη και τελική ανάγνωση νόμο που προτείνει την αφαίρεση της ρωσικής γλώσσας από τον κατάλογο των γλωσσών που υπόκεινται σε προστασία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

«Φυσικά, τέτοιες ενέργειες καταδεικνύουν την απουσία προθυμίας για ειρηνική επίλυση στο Κίεβο, καθώς μία από τις προϋποθέσεις για αυτό θα πρέπει να είναι η κατάργηση των διακρίσεων κατά της ρωσικής γλώσσας, κατά των ρωσόφωνων πολιτών και ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των εθνικοτήτων που ζουν στην Ουκρανία», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Καλούμε τις διεθνείς δομές να αξιολογήσουν αντικειμενικά την απόφαση του καθεστώτος του Κιέβου και να λάβουν μέτρα για να το παροτρύνουν να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Όπως επεσήμανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, το καθεστώς του Κιέβου επιδεικνύει έτσι «σημάδια ανωμαλίας και τρέλας», και η ίδια η απόφαση δείχνει ότι στην Ουκρανία βρίσκεται στην εξουσία ένα «απολύτως αντεθνικό καθεστώς».

«Πώς είναι δυνατόν αυτό; Περισσότεροι άνθρωποι μιλούν ρωσικά στην Ουκρανία, όμως το καθεστώς καταστρέφει αυτή την ίδια τη ρωσική γλώσσα, σαν να μην καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η γλώσσα στην οποία μιλάει και σκέφτεται ο λαός της Ουκρανίας», σημείωσε η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

