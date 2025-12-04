Τον Οκτώβριο του 2026 λήγει η θητεία της Λάουρα Κοβέσι στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τον Γερμανό Αντρέ Ρίτερ, αναπληρωτή εισαγγελέας της ΕΕ να την διαδέχεται.

Ο Ρίτερ αναδείχτηκε ως κορυφαίος υποψήφιος κατά τη διάρκεια μιας άκρως εμπιστευτικής διαδικασίας επιλογής για την κορυφαία αυτή θέση. Η υποψηφιότητα του υποστηρίχθηκε από ευρωβουλευτές τόσο στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, με 22 ψήφους, όσο και στην Επιτροπή Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με 46 ψήφους, αναφέρει το Euractiv.

Ο Ρίτερ, εισαγγελέας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη χώρα του, ειδικεύεται σε οικονομικά εγκλήματα και απάτες με επιδοτήσεις της ΕΕ.

Οι υποθέσεις που θα έχει στην ατζέντα του κατά τη θητεία του αφορούν την προμήθεια εμβολίων κατά του Covid που υπέγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν, έρευνα σχετικά με τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και το Κολλέγιο της Ευρώπης, καθώς και πολλαπλές υποθέσεις που αφορούν την υποτιθέμενη κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ από ευρωβουλευτές ή πολιτικά κόμματα.

