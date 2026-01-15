Το σχέδιο της Βρετανίας να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπτύξει έναν βαλλιστικό πύραυλο «Nightfall» δεν αποτελεί ένα βήμα προς την ειρήνη, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους - εδάφους για την Ουκρανία, με σκοπό να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας κατά της Ρωσίας, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.