Το σχέδιο της Βρετανίας να βοηθήσει την Ουκρανία να αναπτύξει έναν βαλλιστικό πύραυλο «Nightfall» δεν αποτελεί ένα βήμα προς την ειρήνη, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.
Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την ταχεία ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων εδάφους - εδάφους για την Ουκρανία, με σκοπό να υποστηρίξει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας κατά της Ρωσίας, σημειώνει το Reuters.
