Ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄ είχε συνάντηση, σήμερα το μεσημέρι, με είκοσι περίπου συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας που έλαβε χώρα τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

«Όταν έμαθα ότι μερικοί από εσάς είχαν ζητήσει ακρόαση, δέχθηκα αμέσως. Είπα "ναι, θα βρεθεί ο αναγκαίος χρόνος". Ήθελα να έχω τουλάχιστον την ευκαιρία να μοιραστώ την στιγμή αυτή μαζί σας. Μια στιγμή η οποία, για εσάς, αποτελεί πραγματικά απόδειξη της πίστεώς σας, απόδειξη των όσων πιστεύουμε», είπε ο ποντίφικας.

«Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, αγαπητά αδέλφια, για ποιο λόγο ζητήθηκε από εσάς και τα παιδιά σας να αντιμετωπίσετε μια τέτοια δοκιμασία. Η στοργή και τα λόγια ανθρώπινης συμπόνιας που σας απευθύνω σήμερα, μοιάζουν σαφώς περιορισμένα και αδύναμα. Ο διάδοχος του Πέτρου, τον οποίο ήρθατε σήμερα να συναντήσετε, σας το λέει με ισχύ και πεποίθηση: η ελπίδα σας δεν είναι μάταιη, διότι ο Χριστός αναστήθηκε αληθώς! Η Αγία Εκκλησία είναι μάρτυρας και το διακηρύττει με βεβαιότητα!», πρόσθεσε ο Λέων.

Ο πάπας, τέλος, ζήτησε από τους συγγενείς των θυμάτων του Κραν Μοντανά να πούνε, μαζί, το «Πάτερ Ημών» και ανέθεσε όλους στην φροντίδα της Παναγίας, την οποία χαρακτήρισε «Κυρά του Πόνου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

