Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απηύθυνε την Πέμπτη προειδοποίηση προς τους κατοίκους ορισμένων κτιρίων στο λιβανέζικο χωριό Σοχμόρ, ενόψει προγραμματισμένων πληγμάτων σε στόχους που περιγράφηκαν ως υποδομές της Χεζμπολάχ.

Τη Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός είχε εξαπολύσει σειρά πληγμάτων στο νότιο Λίβανο, αφού προηγουμένως είχε εκδώσει προειδοποίηση εκκένωσης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στόχευσε μαχητή της Χεζμπολάχ και σχετικές υποδομές.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ημέρες αφότου ο λιβανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης ενός εθνικού σχεδίου, αν και το Ισραήλ χαρακτήρισε τις ενέργειες αυτές ανεπαρκείς.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι «ισραηλινό εχθρικό πλήγμα σε αυτοκίνητο στην πόλη Μπεντ Τζμπέιλ είχε ως αποτέλεσμα το μαρτύριο ενός πολίτη».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πλήγμα στόχευσε μέλος της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγόρησε ότι παραβίασε την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί στα τέλη του 2024, με στόχο τον τερματισμό περισσότερων από δώδεκα μηνών συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

«Πριν από λίγο, σε απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από τη Χεζμπολάχ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» στην περιοχή της Μπεντ Τζμπέιλ, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Το επίσημο λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) μετέδωσε ότι «εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν περισσότερες από δέκα επιδρομές στο σημείο που είχε τεθεί υπό απειλή» στην κωμόπολη Καφρ Χάτα, βόρεια του ποταμού Λιτάνι, σημειώνοντας «σημαντικές ζημιές» σε κτίρια της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές», λίγο μετά την έκδοση προειδοποίησης εκκένωσης για την Καφρ Χάτα.

Παρά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, η οποία επιδίωκε να βάλει τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί τακτικά πλήγματα στον Λίβανο.

