Ζαπορίζια: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στον κατεχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η διοίκηση του σταθμού που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα.

Μια ανακοίνωση αναφέρει ότι η εξωτερική γραμμή υψηλής τάσης προς τον σταθμό, η οποία είχε κοπεί νωρίτερα σήμερα, λειτουργεί ξανά.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι δεν υπήρξαν διακοπές στη λειτουργία του σταθμού, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, του οποίου οι έξι αντιδραστήρες δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.