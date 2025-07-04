«Η 4η Ιουλίου είναι κάτι περισσότερο από την εορτή της ελευθερίας στην Αμερική. Είναι η ιστορική μνήμη εκείνης της στιγμής, όταν ένας καταπιεσμένος λαός αποφασίζει να ξεσηκωθεί και να διεκδικήσει την ελευθερία του, όπως καταδεικνύει η συνείδησή του ως αναφαίρετο δικαίωμα». Αυτό σημειώνει στο μήνυμά του με την ευκαιρία της 4ης Ιουλίου, ημέρας που σηματοδοτεί την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Όπως επισημαίνει, «Η ελευθερία είναι το αγαθό που προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό και έμπρακτο σε αυτή την ευλογημένη χώρα για όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας ή καταγωγής». Επιπροσθέτως, αναφέρει ότι «η αληθινή ελευθερία μπορεί να προέλθει μόνο από τον Θεό και να ριζώσει στα βάθη της καρδιάς μας, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την αλήθεια του Ευαγγελίου».

Σε μια βαθιά πνευματική ερμηνεία της εθνικής εορτής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τονίζει ότι «η ελευθερία και η αλήθεια είναι δεμένες μεταξύ τους στο πρόσωπο του Χριστού» και ότι «εάν δεν ανήκουμε στην αλήθεια, τότε ό,τι βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε θα παραμείνει δεμένο με την υποκειμενική μας γνώμη ή με την άκριτη αποδοχή όσων λένε οι άλλοι και όχι με τον λόγο του Θεού, κάτι που δεν ταιριάζει στο φρόνημα και στη ζωή που προτείνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας και το Ευαγγέλιο του Χριστού».

«Σε μια στιγμή», τονίζει, «που όλος ο κόσμος αναζητεί απεγνωσμένα την αλήθεια και την ειρήνη, τα σταθερά σημεία μιας ζωής μέσα στο φως του Χριστού, ας αποφασίσουμε να γίνουμε αληθινοί μαθητές Του. Ο Κύριος γνωρίζει τη δίψα μας για ελευθερία και για γνώση, αλλά αυτά τα δώρα τα προσφέρει ανάλογα με την πίστη μας και τα καλά έργα που κάνουμε ως διάκονοί του. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς μαθητές του θείου λόγου, ώστε να γνωρίσουμε την αλήθεια και να είμαστε πραγματικά ελεύθεροι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.