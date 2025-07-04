Αντιδράσεις- ακόμη και εντός της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) - προκαλούν πρώτα η άρνηση της προέδρου της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ, να υψώσει στο κτίριο του κοινοβουλίου την σημαία του ουράνιου τόξου στις 26 Ιουλίου, Ημέρα της Υπερηφάνειας για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και κατόπιν η δήλωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι «η βουλή δεν είναι σκηνή τσίρκου».

Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Γιούλια Κλέκνερ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα την απόφασή της να μην υψώσει την σημαία του ουράνιου τόξου στις 26 Ιουλίου, ημέρα του «Berlin Pride» ή αλλιώς της «Ημέρας της Οδού Κρίστοφερ», με ευθεία αναφορά στις πρώτες μεγάλες διαδηλώσεις ομοφυλοφίλων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το 1969 στην ομώνυμη οδό της Νέας Υόρκης. Η σημαία, διευκρίνισε, θα υψώνεται μόνο στις 17 Μαΐου, οπότε και τιμάται η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας.

«Η Βουλή δεν είναι σκηνή τσίρκου, στην οποία μπορούν να υψώνονται σημαίες κατά βούληση», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στηρίζοντας απολύτως την στάση της κυρίας Κλέκνερ. Ο κ. Μερτς τόνισε ότι η σημαία του ουράνιου τόξου υψώνεται στην Bundestag μόνο μία ημέρα. «Όλες τις υπόλοιπες, στην Bundestag υψώνονται η γερμανική και η ευρωπαϊκή σημαία και καμία άλλη και αυτή η απόφαση είναι σωστή», πρόσθεσε.

Για «πολύ ατυχή δήλωση» έκανε λόγο η κυβερνητική επίτροπος για τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Σόφι Κοχ: «Αν η σημαία του ουράνιου τόξου είναι σημαία τσίρκου, τι είναι τα queer άτομα;», δήλωσε στο ZDF, ενώ για «εξαιρετικά ατυχή» έκφραση μίλησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Λεσβιών και Ομοφυλοφίλων (LSU) του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Ζένκε Ζίγκμαν, τονίζοντας ότι «η σημαία δεν είναι για το τσίρκο, αλλά αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ποικιλομορφία και την αλληλεγγύη - ακριβώς όπως η Bundestag».

Για αυτόν τον λόγο, επισήμανε, για την Δευτέρα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον καγκελάριο, προκειμένου να υπάρξει «περισσότερη κατανόηση και εμπιστοσύνη» από την πλευρά της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως, πρόσθεσε ο κ. Ζίγκμαν, η διάκριση που έκανε ο κ. Μερτς είναι παραπλανητική, καθώς «όποιος γνωρίζει το κοινοβούλιο, ξέρει ότι και η Bundestag έχει τις στιγμές τσίρκου της».

Την αντίδρασή του εξέφρασε όμως και ο εταίρος του Φρίντριχ Μερτς στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση: «Σε εποχές που τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ βιώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά εχθρότητας, δε νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή δήλωση. Αντιθέτως, είναι μια πολύ ατυχής δήλωση», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD 'Αρμαντ Τσορν. Την δυσαρέσκειά τους εξέφρασαν επίσης οι Πράσινοι, μιλώντας για «απόλυτη ασέβεια», αλλά και η Αριστερά, η οποία χαρακτήρισε την δήλωση του κ. Μερτς ως «εντελώς ακατάλληλη».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε δήλωσε ότι ο καγκελάριος «τόνισε με μεγάλη σαφήνεια την σημασία της Ημέρας της Οδού Κρίστοφερ, η οποία αποτελεί σημαντικό γεγονός για την ποικιλομορφία και για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υποστηρίζει ακριβώς αυτούς τους στόχους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.