Γενικός εισαγγελέας Βενεζουέλας προς ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ως αρχηγός κράτους έχει ασυλία

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Ταρέκ Σάαμπ, κάλεσε την Τρίτη τον Αμερικανό δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση «ναρκοτρομοκρατίας» κατά του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο να αναγνωρίσει, όπως είπε, την έλλειψη δικαιοδοσίας των ΗΠΑ και την ασυλία έναντι δίωξης του Μαδούρο ως αρχηγού κράτους.

Ο Σάαμπ πρόσθεσε ότι τρεις εισαγγελείς θα διερευνήσουν τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που απομάκρυνε τον Μαδούρο από την εξουσία το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.