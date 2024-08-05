Την ανάγκη να αποκατασταθεί και να αξιοποιηθεί ο μεγάλος κτιριακός πλούτος των παλιών καπναποθηκών της Ξάνθης, τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πόλη της Ξάνθης, όπου βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι και έκανε αυτοψία στην περιοχή των εγκαταλελειμμένων εδώ και πολλά χρόνια καπναποθηκών.

Η υπουργός συνοδευόμενη από τον περιφερειάρχη ΑΜΘ, Χριστόδουλο Τοψίδη και τον δήμαρχο Ξάνθης, Στράτο Κοντό, περπάτησε στην περιοχή των καπναποθηκών ορισμένες από τις οποίες αποτελούν πραγματικά αρχιτεκτονικά στολίδια. Ενημερώθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτισμάτων, τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις που έγιναν σε ορισμένα από αυτά, καθώς και ποιες δυνατότητες υπάρχουν από τον κάθε φορέα για την αξιοποίηση τους.

Κάποιες από αυτές τις καπναποθήκες ανήκουν στην περιφέρεια ΑΜΘ, κάποιες άλλες στο δήμο, ορισμένες στο ΥΠΠΟ, ενώ υπάρχουν και καπναποθήκες που ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να τις πουλήσουν. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια τόσο από την περιφέρεια, όσο και από τον δήμο Ξάνθης ώστε μια από τις καπναποθήκες να αποκατασταθεί πλήρως για να φιλοξενηθεί εκεί το μουσείο καπνού, αναδεικνύοντας την πλούσια και πολυσήμαντη καπνική ιστορία της πόλης με τα χίλια χρώματα.

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε πως η Ξάνθη είναι σήμερα μια από τις λίγες περιφερειακές ενότητες σε όλη την Ελλάδα που δεν διαθέτει δικό της αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο στο οποίο θα μπορέσουν να στεγαστούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και ιστορικά ευρύτατα νεότερων χρόνων.

«Στο πλαίσιο αυτό», σημείωσε η υπουργός στις δηλώσεις της, «θέλουμε να δούμε μια ενδεχόμενη παρέμβαση από την μεριά του ΥΠΠΟ στον ευρύτερο χώρο των καπναποθηκών. Για εμάς, αποτελεί προτεραιότητα η ωρίμανση ενός τέτοιου σχεδίου. Είναι μια πρώτη αναγνωστική επίσκεψη στο χώρο των καπναποθηκών που και οι ίδιες είναι χαρακτηρισμένες ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και πρέπει να αποκατασταθούν με τον δέοντα τρόπο».

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε πως αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να αποκαθιστά τέτοιου είδους μνημεία που βρίσκονται εντός των αστικών ιστών σε μια προσπάθεια διάσωσής τους, εξωραϊσμού του αστικού ιστού και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Συμπλήρωσε, ακόμα, πως η εγκατάλειψη αυτών των κτισμάτων τα μετατρέπει σταδιακά σε εστίες κάθε είδους ρύπανσης, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών που διαμένουν εντός των αστικών κέντρων.



Ο περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης ευχαρίστησε θερμά την υπουργό Πολιτισμού για το συνεχές και έμπρακτο ενδιαφέρον της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σε αυτούς τους πρώτους έξι μήνες της θητείας του συναντήθηκε πέντε φορές με την υπουργό, ενώ και η ίδια επισκέφθηκε πολλές περισσότερες την περιοχή, δείχνοντας το αμέριστο ενδιαφέρον για την Θράκη και την ανατολική Μακεδονία.

Ο κ. Τοψίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συνεργασίες και τις συνέργειες μεταξύ περιφερειακής και δημοτικής αυτοδιοίκησης και του υπουργείου Πολιτισμού χαρακτηρίζοντάς τες ιδιαίτερα ωφέλιμες προκειμένου να προχωρήσουμε σημαντικά και μεγάλα έργα, όπως είναι η αξιοποίηση του μεγάλου κτιριακού αποθέματος των καπναποθηκών της Ξάνθης.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του τεμένους Βαγιαζήτ

Νωρίτερα σήμερα το πρωί η κ. Λίνα Μενδώνη συνοδευόμενη από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου και τον περιφερειάρχη ΑΜΘ επισκέφθηκε το Διδυμότειχο προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την πορεία εργασιών αποκατάστασης του τεμένους Βαγιαζήτ που είχε υποστεί σημαντικές ζημίες από πυρκαγιά.



Η υπουργός σημείωσε πως πρόθεση του ΥΠΠΟ είναι να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του τεμένους που έχει τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που αποτελεί τον επιστημονικό συνεργάτη του έργου. Στόχος είναι να παραδοθεί το έργο στα τέλη του 2025.

«Το συγκεκριμένο έργο είναι πολύπλοκο και το αυστηρό χρονοδιάγραμμα καθιστά επιτακτική την ανάγκη να το παρακολουθούμε από κοντά» υπογράμμισε σε δηλώσεις της η υπουργός. Μείζον ζήτημα για το συγκεκριμένο έργο αποτελεί η ανακατασκευή της ξύλινης στέγης του τεμένους Βαγιαζήτ, τόνισε η κ. Μενδώνη, η οποία, όπως είπε, «ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ξύλινα έργα που είχαν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό χώρο, οπότε οφείλουμε να την αποκαταστήσουμε με τον απολύτως ενδεδειγμένο επιστημονικά και μεθοδολογικά, τρόπο». Επίσης, ανέφερε, πως ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με εταιρεία του εξωτερικού που θα αναλάβει να εκτελέσει την κοπή και συναρμολόγησή της υπό τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από το ΥΠΠΟ και το ΕΜΠ.

Η κ. Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε «εξαιρετικά καλή» την συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, λέγοντας πως παράγει «ιδιαίτερους καρπούς» και υπογραμμίζοντας ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος έργων που εκτελεί το υπουργείο Πολιτισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, χρηματοδοτείται από πόρους της περιφέρειας, τόσο από την προηγούμενη όσο και από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Πηγή: skai.gr

