Η Ιορδανία ζήτησε από όλες τις αεροπορικές εταιρείες που προσγειώνονται στα αεροδρόμιά της να έχουν εφεδρικά καύσιμα για 45 λεπτά επιπλέον πτήσης, κάτι που ειδικοί θεωρούν ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ήδη αποφεύγουν τον ιρανικό και τον εναέριο χώρο του Λιβάνου και έχουν ματαιώσει πτήσεις προς το Ισραήλ και τον Λίβανο, καθώς οι ανησυχίες αυξάνονται για διάχυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι ιορδανικές αρχές εξέδωσαν χθες NOTAM, ζητώντας από όλους τους αερομεταφορείς να μεταφέρουν εφεδρικά καύσιμα για «επιχειρησιακούς λόγους». Η ΝΟΤΑΜ παραμένει σε ισχύ μέχρι τη 01:00 τα ξημερώματα Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Σε ένα ενημερωτικό δελτίο, ο OPSGROUP, ένας οργανισμός τα μέλη του οποίου μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με κινδύνους πτήσης, υπογράμμισε ότι η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε πριν από το αναμενόμενο κλείσιμο του ιορδανικού εναέριου χώρου, μια προληπτική κίνηση σε περίπτωση επίθεσης στο Ισραήλ από το Ιράν.

«Η ιορδανική NOTAM σχετίζεται με την αεροπορική επίθεση του Απριλίου στο Ισραήλ, η Ιορδανία ήταν η πρώτη χώρα που έκλεισε τον εναέριο χώρο της, πολύ νωρίτερα ακόμη και από το Ισραήλ, το Ιράν ή το Ιράκ», δήλωσε στο Reuters ο Μαρκ Ζε, διευθύνων σύμβουλος της OPSGROUP.

«Τα 45 λεπτά προορίζονται να παρέχουν επαρκή πρόσθετα καύσιμα ώστε ένα αεροσκάφος να εγκαταλείψει τον ιορδανικό εναέριο χώρο και να προσγειωθεί αλλού», πρόσθεσε.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου που συνδέεται με τον πόλεμο μπορεί να θέσει ουσιαστικούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, για παράδειγμα, έχει θέσει σημαντικούς περιορισμούς στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ήδη υπό πίεση από τις απεργίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και την έντονη ταξιδιωτική ζήτηση.

Στη Μέση Ανατολή, ειδικοί εκτιμούν ότι ο αντίκτυπος ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

«Μια επίθεση από το Ιράν στο Ισραήλ θα είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο ορισμένων από τις αεροπορικές διαδρομές με τη μεγαλύτερη διακίνηση στον κόσμο», δήλωσε ο Ιαν Πετσένικ, εκπρόσωπος της FlightRadar24.

«Το κλείσιμο αυτού του εναέριου χώρου θα αναγκάσει τα αεροσκάφη να πετούν σε διαρκώς πιο στενούς διαδρόμους προς το βορρά και το νότο. Οποιοδήποτε επιπλέον κλείσιμο αυτών των διαδρομών θα ήταν μια τεράστια αναδιάταξη της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

