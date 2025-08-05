Υποβρύχιο Titan: «Η εταιρεία ευθύνεται για το ναυάγιο» – Η έκθεση της αμερικανικής ακτοφυλακής

Η OceanGate, μια εταιρεία υπαίτια για πολλαπλά περιστατικά μηχανικών βλαβών, φέρει την «κύρια» ευθύνη για την ενδόρρηξη του ιδιωτικού βαθυσκάφους Titan --ένα δυστύχημα στο οποίο πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης του ναυαγίου του Τιτανικού το 2023, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική ακτοφυλακή σε έκθεσή της για το συμβάν, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η έρευνα της ακτοφυλακής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η μη τήρηση από την OceanGate καθιερωμένων πρωτοκόλλων για την ασφάλεια, τις δοκιμές και τη συντήρηση του υποβρυχίου της ήταν η κύρια αιτία (του δυστυχήματος)», σύμφωνα με την έκθεση.

Το Titan, ένα μικρό υποβρύχιο μήκους 6,5 μέτρων που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία OceanGate Expeditions, είχε καταδυθεί στις 18 Ιουνίου 2023, για τουριστική αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού και είχε προγραμματιστεί να αναδυθεί επτά ώρες αργότερα, αλλά η επαφή χάθηκε λιγότερο από δύο ώρες μετά την αναχώρησή του.

Τότε, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, προσελκύοντας την προσοχή των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως που κάλυπταν για μέρες την επιχείρηση.

Όμως όσο το βαθυσκάφος υποβρύχιο είχε καταστραφεί λίγο μετά την κατάδυσή του εξαιτίας μιας «καταστροφικής ενδόρρηξης», σκοτώνοντας ακαριαία και τους πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του 77χρονου Γάλλου επιστήμονα Πιέρ-Ανρί Ναρζολέ με το παρατσούκλι "M. Titanic", και του διευθύνοντος συμβούλου της OceanGate, Στόκτον Ρας.

Έντονες αντιπαραθέσεις για αμέλεια προέκυψαν γρήγορα μετά το δυστύχημα, ιδιαίτερα για το φινιστρίνι, το οποίο δεν θα μπορούσε τεχνικά να αντέξει σε τόσο μεγάλο βάθος της θάλασσας.

«Για πολλά χρόνια πριν από το δυστύχημα, η OceanGate χρησιμοποιούσε τακτικές εκφοβισμού, χορηγούσε εξαιρέσεις για επιστημονικές δραστηριότητες και αξιοποιούσε την καλή φήμη της για να αποφύγει την κανονιστική εποπτεία», τονίζει η ακτοφυλακή στην έκθεση έρευνάς της.

Η εταιρεία «τελικά κατάφερε να λειτουργήσει το Titan εντελώς εκτός των καθιερωμένων πρωτοκόλλων κατάδυσης σε βάθος, τα οποία ιστορικά είχαν εξασφαλίσει ένα καλό ιστορικό ασφάλειας για τα εμπορικά υποβρύχια», πρόσθεσαν, καταγγέλλοντας επίσης ένα «τοξικό εργασιακό περιβάλλον» που «αποθάρρυνε τους εργαζομένους και τους υπεργολάβους από το να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για την ασφάλειά τους».

Η ενδόρρηξη ήταν αποτρέψιμη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ερευνών Ναυτικού της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, Τζέισον Νοϊμπάουερ, στη δημοσίευση της έκθεσης 300 σελίδων μετά από μια διετή έρευνα.

«Υπάρχει ανάγκη για ισχυρότερη εποπτεία και σαφείς επιλογές για τους φορείς εκμετάλλευσης που διερευνούν νέες έννοιες εκτός του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου», τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Το συμβούλιο έκρινε ότι οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στο δυστύχημα ήταν η «ανεπαρκής διαδικασία σχεδιασμού, πιστοποίησης, συντήρησης και επιθεώρησης του Titan» της OceanGate.

