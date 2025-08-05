Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε την Τρίτη με ανώτερους αξιωματούχους της ασφάλειας για να καταρτίσει τα σχέδια για τον πόλεμο στη Γάζα, εν μέσω αναφορών για αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του ίδιου και του αρχηγού του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με την προοπτική πλήρους κατάληψης της περιοχής από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το Times of Israel. Ο Ζαμίρ αναμενόταν να παρουσιάσει στον Νετανιάχου διάφορες επιλογές για τη συνέχιση του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια της κλειστής συνάντησης, μετά την προφανή αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός τις τελευταίες εβδομάδες. Σκοπός της συνάντησης ήταν να οριστικοποιηθεί ένα σχέδιο που θα παρουσιαζόταν σε μια ευρύτερη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε πολλά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, στη συνάντηση της Τρίτης παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του IDF, υποστράτηγος Ιτζίκ Κοέν. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς — και οι δύο ένθερμοι υποστηρικτές της πλήρους κατάληψης της Γάζας από το Ισραήλ — αποκλείστηκαν από τη συνάντηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom. Σύμφωνα με πληροφορίες των Times of Israel, ο Νετανιάχου δήλωσε αυτή την εβδομάδα στους υπουργούς ότι θα ζητήσει την υποστήριξη του υπουργικού συμβουλίου για ένα σχέδιο πλήρους κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας, παρά τις αντιρρήσεις από το εσωτερικό των IDF. Ο Ζαμίρ φέρεται να αντιτάχθηκε στο σχέδιο, προκαλώντας την οργή των υποστηρικτών του Νετανιάχου εναντίον του αρχηγού των IDF, με ανώνυμους ανώτερους αξιωματούχους να τον καλούν να παραιτηθεί αν δεν του αρέσουν οι διαταγές του. Την Τρίτη, οι αναφορές για την απροθυμία του Ζαμίρ προκάλεσαν έντονες καταδίκες από την ακροδεξιά και τους υποστηρικτές του Νετανιάχου, συμπεριλαμβανομένου του γιου του. Ο Μπεν Γβίρ προέτρεψε τον Ζαμίρ να δεσμευτεί δημοσίως ότι θα εκτελέσει τις εντολές των εκλεγμένων αξιωματούχων, ακόμη και αν αποφασίσουν την κατάληψη της Γάζας.

Ο μεγαλύτερος γιος του Νετανιάχου, ο Γιαίρ, επίσης άσκησε κριτική στον Ζαμίρ σε μια σειρά από αναρτήσεις στο X, υπονοώντας ότι ο αρχηγός των IDF προσπαθεί να ηγηθεί ενός στρταιωτικού πραξικοπήματος εναντίον του πατέρα του. Ισχυρίστηκε ότι ο Ζαμίρ διορίστηκε στη θέση του μόνο επειδή ο υπουργός Άμυνας Κατζ επέμεινε σε αυτή την επιλογή.

Επίσης, φάνηκε να υπονοεί ότι ο Ζαμίρ υπαγόρευσε κρυφά μια ανάρτηση στο X του στρατιωτικού ανταποκριτή της Yedioth Aharonoth, Γιόσι Γιεχόσουα, στο οποίο ο δημοσιογράφος επέκρινε το φερόμενο σχέδιο του Νετανιάχου να καταλάβει τη Γάζα. «Αν ο Νετανιάχου ενδιαφέρεται πραγματικά να λάβει μια απόφαση που θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διχασμό στο ισραηλινό κοινό — την κατάληψη της Γάζας και των κεντρικών στρατοπέδων — πρέπει να σταθεί μπροστά στον λαό, να διευκρινίσει το αναμενόμενο κόστος σε ανθρώπινες ζωές των ομήρων και των στρατιωτών και να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη, παρά την αντίθεση των IDF», έγραψε ο Γιεχόσουα. Ο Γιαίρ Νετανιάχου απάντησε: «Αν αυτός που σας υπαγόρευσε αυτό το tweet είναι αυτός που νομίζουμε, τότε πρόκειται για εξέγερση και απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος, όπως αυτά που συνέβαιναν στις μπανανίες της Κεντρικής Αμερικής τη δεκαετία του '70. Αυτό είναι εντελώς εγκληματικό».

Ο Ζαμίρ, ωστόσο, έλαβε υποστήριξη από την αντιπολίτευση και από τον υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ, τον μοναδικό υπουργό της κυβέρνησης που τον υποστήριξε δημοσίως. «Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου υποχρεούται να εκφράζει την επαγγελματική του άποψη με σαφήνεια και χωρίς αμφιβολία προς την πολιτική ηγεσία. Είμαι πεπεισμένος ότι θα το πράξει», έγραψε ο Σαάρ στο X. «Δεν υποχρεούται να διευκρινίσει την υποταγή της στρατιωτικής ηγεσίας στις αποφάσεις της κυβέρνησης».

Οι αναφορές για τη διαμάχη του Νετανιάχου με τον Ζαμίρ προκάλεσαν αντιδράσεις από τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ, ο οποίος δήλωσε ότι τέτοιες διαφωνίες πρέπει να παραμένουν «π΄σιω από κλειστές πόρτες».

Νωρίτερα, ο Guardian μετέδωσε ότι η συνεδρίαση του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, στην οποία αναμενόταν να συζητηθεί το σχέδιο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για «πλήρη κατοχή» της Γάζας, αναβλήθηκε εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με το αν το σχέδιο αυτό είναι εφικτό. Καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τα τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι ο Νετανιάχου εξετάζει το ενδεχόμενο μιας διερυμένης επιχείρησης, με στόχο την πλήρη κατάληψη της Γάζας μετά από 22 μήνες πολέμου εναντίον της Χαμάς.

Ωστόσο, ανώτεροι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι και πρώην ανώτεροι διοικητές προειδοποίησαν ότι το σχέδιο θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, θα έθετε σε κίνδυνο την περαιτέρω διεθνή απομόνωση του Ισραήλ και θα έπρεπε Ισραηλινοί στρατιώτες να ελέγχουν μια περιοχή όπου ακόμη θα υπάρχουν μαχητές της Χαμάς. Οποιαδήποτε κίνηση προς την πλήρη κατοχή είναι πιθανό να βρει έντονη αντίσταση από μεγάλα τμήματα της διεθνούς κοινότητας, που ήδη ασκούν κριτική για τις δράσεις του Ισραήλ.

Η εκστρατεία του Ισραήλ έχει ήδη καταστρέψει μεγάλα τμήματα της Γάζας, σκοτώνοντας περισσότερους από 60.000 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, αναγκάζοντας σχεδόν όλους τους δύο εκατ. κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προκαλώντας λιμό. Όλο αυτό έχει προκάλεσε ευρεία διεθνή οργή και ώθησε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να δηλώσουν ότι θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος τον επόμενο μήνα, εάν δεν επιτευχθεί εκεχειρία, εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων για κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

«Ο κύβος ερρίφθη. Θα προχωρήσουμε σε πλήρη κατάληψη της Γάζας και θα νικήσουμε τη Χαμάς», ανέφεραν σε ισραηλινά μέσα ανώνυμες πηγές, παραθέτοντας τα λόγια του Νετανιάχου. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχον βαθιές διαφωνίες μεταξύ του Νετανιάχου και ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του γενικού επιτελείου, Eyal Zamir, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε την αντίθεσή του στο σχέδιο, προκαλώντας εκκλήσεις για την απομάκρυνσή του.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταφέροντας τις απόψεις ορισμένων αξιωματούχων του υπουργείου Άμυνας, ήταν επίσης επιφυλακτικοί. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Yedioth Ahronoth, ο σχολιαστής στρατιωτικών θεμάτων Yossi Yehoshua περιέγραψε τους κινδύνους του σχεδίου της πλήρης κατάληψης. «Οι όμηροι... θα πεθάνουν, μεγάλος αριθμός στρατιωτών των IDF [Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων] θα σκοτωθεί, ενώ θα προκύψει και ένα σοβαρό πρόβλημα logistics – πού θα στεγαστούν περίπου 1 εκατομμύριο άμαχοι που βρίσκονται σήμερα στη Γάζα;». «Επί του παρόντος, το Ισραήλ απλά δεν έχει τη νομιμότητα ούτε να συνεχίσει τον πόλεμο στη Γάζα ούτε να ιδρύσει μια πόλη προσφύγων πάνω στα ερείπια της», πρόσθεσε.

Όπως σημειώνει ακόμη ο Guardian, Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Νετανιάχου συζήτησε το σχέδιο με τον Λευκό Οίκο, καθώς προσπαθούσε να παρουσιάσει τη Χαμάς ως υπεύθυνη για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, ισχυρισμό που αρνήθηκε η Χαμάς, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για για τη συνέχιση της σύγκρουσης.

Στο επίκεντρο του σχεδίου του Νετανιάχου βρίσκεται η ιδέα ότι, περικυκλώνοντας τις περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται οι όμηροι, οι ισραηλινές δυνάμεις μπορούν να εισβάλουν σε αυτές τις περιοχές και να διασώσουν τους αιχμαλώτους, μια πολιτική που έχει αποτύχει σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών του πολέμου.

Εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με το σχέδιο, ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η πρόταση του Νετανιάχου μπορεί να έχει περισσότερο ρητορικό χαρακτήρα παρά ουσιαστικό, με στόχο να κρατήσει στο πλευρό του τους ακροδεξιούς υπουργούς που έχουν ζητήσει να τους επιτραπεί η κατασκευή οικισμών στη Γάζα. Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες δήλωσε ότι οι απειλές του Ισραήλ θα μπορούσαν να είναι ένας τρόπος για να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να κάνει παραχωρήσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο τις διαπραγματεύσεις, καθώς εν τέλει οι αντιστασιακές φατρίες δεν θα δεχτούν τίποτα λιγότερο από το τέλος του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση από τη Γάζα», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, δεν είναι σαφές εάν το Ισραήλ έχει την ικανότητα να πραγματοποιήσει την εν λόγω διευρυμένη επιχείρηση. Οι IDF έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα με το ανθρώπινο δυναμικό καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, με τους εφέδρους να καλούνται επανειλημμένα εν μέσω ανησυχιών για μια κρίση ψυχικής υγείας έπειτα από μια σειρά αυτοκτονιών.

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γάζα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έκανε λόγο για μια λιγότερο εκτεταμένη μακροπρόθεσμη ισραηλινή κατοχή, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει μόνιμη παρουσία των IDF σε μια «ζώνη ασφαλείας» σε στρατηγικές περιοχές της Γάζας, προκειμένου να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και λαθρεμπόριο όπλων στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

