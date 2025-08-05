Βόρεια Ινδία: Δεκάδες αγνοούμενοι μετά από καταστροφική πλημμύρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες εντοπισμού και διάσωσης για δεκάδες ανθρώπους που θεωρείται πως έχουν παγιδευτεί μετά από μια τεράστια νεροποντή που προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Ουταρακάντ.

Ομάδες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και παραστρατιωτικών, έχουν φτάσει στο χωριό Νταράλι στην περιοχή Ουταρακάσι, το οποίο πιστεύεται ότι έχει υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των πλημμυρών.

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και περισσότεροι από 100 αγνοούμενοι είναι ο προσωρινός απολογισμός της ακραίου καιρικού φαινομένου που έπληξε την περιοχή.

Δραματικά βίντεο από την καταστροφή δείχνουν ένα γιγάντιο κύμα νερού να ξεχύνεται στην περιοχή, γκρεμίζοντας κτίρια στο πέρασμά του.

Το Νταράλι, αποτελεί τουριστικό θέρετρο και είναι γεμάτο με ξενοδοχεία, θέρετρα και εστιατόρια.

Το καταστροφικό φαινόμενο εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30 ώρα Ινδίας όταν και τόνοι λάσπης που φούσκωσαν τον ποταμό Κιργκάνγκα ξεχύθηκαν, καλύπτοντας δρόμους, κτίρια και καταστήματα.

Αυτόπτες μάρτυρες από ένα κοντινό χωριό που τράβηξαν το δραματικό βίντεο της λασποπλημμύρα να κατακλύζει τους δρόμους, ακούστηκαν να ουρλιάζουν, να σφυρίζουν και να φωνάζουν «τρέξτε, τρέξτε».

Αξίζει να σημειωθεί πως ζημιές εκτιμάται πως έχει υποστεί και ο αρχαίος ναός Καλπκεντάρ που έχει καλυφθεί από λάσπη.

Η λάσπη έχει φράξει τμήμα του κύριου ποταμού Μπαγκιράθι, μεγάλες εκτάσεις γης, ακόμη και ελικοδρόμιο που χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση.

Ολα αυτά την ώρα που αυξάνονται οι ανησυχίες ότι αν το νερό δεν αποστραγγιστεί σύντομα, μπορεί να προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρές ζημιές σε πόλεις και χωριά.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν ήδη φτάσει στην περιοχή προειδοποιούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία, μέσω σχετικών ανακοινώσεων

Ο Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους πληγέντες μέσω ανάρτησης στο κοινωνικό δίκτυο X, δηλώνοντας: «Προσεύχομαι για την υγεία όλων των θυμάτων... Οι ομάδες διάσωσης κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη ώστε να στηρίξουμε τους ανθρώπους.»

Νωρίτερα, ο ανώτερος αξιωματούχος της περιοχής, Πρασάντ Άρια, ανέφερε ότι η επικοινωνίες είναι δύσκολες εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν προκύψει και στο δίκτυο της περιοχή.

«Επειδή πρόκειται για περιοχή με πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια, έχουμε αποστείλει ομάδες διάσωσης στο σημείο», πρόσθεσε.

Κάποιοι από τους τραυματίες λαμβάνουν ήδη ιατρική φροντίδα στο στρατόπεδο του Χαρσίλ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

