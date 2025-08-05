Ιράν: Ο Αλί Λαριτζανί ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διόρισε τον Αλί Λαριτζανί, κορυφαίο σύμβουλο του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, γραμματέα του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, όπως μετέδωσε την Τρίτη το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε την Κυριακή τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, μετά από τον σύντομο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, που ήταν η πιο οξεία στρατιωτική πρόκληση που αντιμετώπισε η Τεχεράνη μετά τον πόλεμο της δεκαετίας του 1980 με το Ιράκ.

«Το νέο αμυντικό όργανο θα επανεξετάσει τα αμυντικά σχέδια και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με κεντρικό τρόπο», ανέφερε η Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο συμβούλιο άμυνας θα προεδρεύει ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και θα αποτελείται από τους επικεφαλής των τριών κυβερνητικών κλιμακίων, ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και τα αρμόδια υπουργεία.

Την Κυριακή, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οι απειλές από το Ισραήλ επιμένουν και δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Ποιος είναι Αλί Λαριτζανί

Ο Αλί Λαριτζανί, βετεράνος πολιτικός που είναι γνωστός για τη μετριοπαθή στάση του ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο 68χρονος Λαριτζανί προέρχεται από σιιτική οικογένεια με μεγάλη επιρροή και δεσμούς με την εξουσία. Διορίστηκε σύμβουλος του αγιατολάχ Χαμενεΐ τον Μάρτιο του 2020. Η υποψηφιότητα του για τις προεδρικές εκλογές του 2021 ακυρώθηκε, παρόλο που θεωρούνταν μεταξύ των φαβορί.

Πρώην μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Αλί Λαριτζανί κατείχε σημαντικές θέσεις στο ιρανικό πολιτικό σύστημα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Το 2005 ανέλαβε επικεφαλής των διαπραγματευτών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παραιτήθηκε ύστερα από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων με τους ισχυρούς της Δύσης, επικαλούμενος «σοβαρές διαφορές» με τον πρώην πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Πρόεδρος του Κοινοβουλίου από το 2008 έως το 2020, ο Λαριτζανί είχε υποστηρίξει σθεναρά τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

