Η πολιτογράφηση του Αμερικανού ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ στη Γαλλία προκαλεί αντιδράσεις, καθώς η υφυπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μαρί-Πιερ Βεντρέν, εκτιμά ότι στέλνει λάθος μήνυμα. Η τοποθέτησή της έρχεται σε μια περίοδο που οι διαδικασίες για την απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας γίνονται αυστηρότερες, ειδικά ως προς την επάρκεια γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

Μιλώντας στον δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό France Info, η Βεντρέν δήλωσε περήφανη για το ενδιαφέρον του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν στέλνει το σωστό μήνυμα, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ζήτημα δικαιοσύνης.

Η υφυπουργός αναγνώρισε ότι πολλοί Γάλλοι πολίτες αισθάνονται πως υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο 64χρονος ηθοποιός είχε δηλώσει δημόσια πως αγαπά τη γαλλική κουλτούρα και τη γλώσσα, αν και παραδέχτηκε ότι παραμένει κακός στη γλώσσα παρά τα 400 μαθήματα που έχει παρακολουθήσει.

Σύμφωνα με διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύθηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, με βάση νέο νόμο του 2024, οι αλλοδαποί που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα στη Γαλλία θα πρέπει να περάσουν εξετάσεις για την πολιτογράφηση και να αποδείξουν προχωρημένη γνώση της γαλλικής γλώσσας μέσω εξετάσεων. Μέχρι σήμερα, η παρακολούθηση μαθημάτων ήταν αρκετή για την απόκτηση υπηκοότητας.

Το διάσημο ζευγάρι διαμένει μέρος του χρόνου σε εξοχική έπαυλη και αμπελώνα στο Μπρινιόλ του Βαρ, ακίνητο που απέκτησαν το 2021. Παρότι δεν ζουν μόνιμα στη νότια Γαλλία, ο ηθοποιός έχει χαρακτηρίσει την περιοχή ως τον πιο ευτυχισμένο τόπο για εμάς.

Παράλληλα, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ανακοίνωσε στο France Inter την πρόθεσή του να αιτηθεί γαλλική υπηκοότητα, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να έχει μια άλλη περιοχή όπου θα μπορώ να δραπετεύω από τις ΗΠΑ και εκφράζοντας τη γοητεία του για τη γαλλική κουλτούρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

