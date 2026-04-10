Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο καθώς «δεν είναι αποδεκτό» να «διαπραγματεύεσαι ενόσω βομβαρδίζεται», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων της χώρας, Χανίν Σαγιέντ, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου.

«Αυτό που συνέβη πριν από δύο ημέρες ήταν πραγματικά αδιανόητο», δήλωσε μιλώντας στο Sky News.

Σε ένα σφοδρό κύμα πληγμάτων σε ολόκληρο τον Λίβανο την Τετάρτη, το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους από 300 ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 1.000.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατηγόρησε το Ισραήλ, σε ανακοίνωσή του, ότι στοχοποίησε «πυκνοκατοικημένες συνοικίες» και σκότωσε αμάχους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

«Ξεπερνά ό,τι περίμενε κανείς», τόνισε η Σαγιέντ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «τεράστια καταστροφή».

Παρά τη διεθνή καταδίκη, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, επιμένοντας ότι η χώρα δεν συμπεριελήφθη ποτέ στην εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνη, παρότι το Ιράν και το Πακιστάν -που διαμεσολάβησε για τη συμφωνία- επιμένουν ότι περιελαμβανόταν.

Ο Λίβανος και το Ιράν απαιτούν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός πριν μπορέσουν να αρχίσουν συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει επιμείνει ότι «οι συνομιλίες θα διεξαχθούν υπό πυρά».

Η Σαγιέντ τόνισε ότι αυτή είναι μια απαίτηση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. «Δεν είναι αποδεκτό να διαπραγματεύεσαι ενόσω βομβαρδίζεσαι και, ξέρετε, με βόμβες να πέφτουν πάνω από τα κεφάλια μας. Άρα αυτό είναι όρος», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι «πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου. «Μπορώ να πω ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο στοχοποιούνται τόσοι πολλοί... άμαχοι και υγειονομικοί. Ολόκληρα κτίρια ισοπεδώθηκαν, όπως γνωρίζετε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.