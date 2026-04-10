Βρετανία: Νέες συνομιλίες με συμμάχους για το Στενό του Ορμούζ την επόμενη εβδομάδα

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει έναν νέο γύρο συνομιλιών με συμμάχους εκτός των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα, σχετικά με τον τρόπο επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε την Παρασκευή στο Politico Βρετανός αξιωματούχος με γνώση του σχεδιασμού.

Αξιωματούχοι από 41 χώρες αναμένεται να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε εκεχειρία με το Ιράν, ανέφερε ο αξιωματούχος, στον οποίο δόθηκε ανωνυμία για να συζητήσει εσωτερικά σχέδια.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο Τραμπ έχει ασκήσει έντονη πίεση στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να παρουσιάσουν τα δικά τους σχέδια για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού. Σε συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ έδωσε στους παρευρισκόμενους την εντύπωση ότι επιθυμεί συγκεκριμένες ενέργειες από τους συμμάχους το συντομότερο δυνατό, δήλωσαν τρία άτομα που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση.

Ωστόσο, ο επόμενος γύρος συνομιλιών που θα φιλοξενηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε χαμηλότερο επίπεδο από τον πρώτο γύρο της 2ας Απριλίου. Ενώ οι Υπουργοί Εξωτερικών συμμετείχαν στην πρώτη σειρά συνομιλιών, η επόμενη θα περιλαμβάνει αξιωματούχους σε επίπεδο πολιτικού διευθυντή.

Ο αξιωματούχος που αναφέρεται παραπάνω αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια ημέρα θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες, αλλά δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν πολυεθνικές ομάδες εργασίας στις οποίες θα εκπονηθούν πρακτικές λύσεις.

Η Βρετανία αναμένει ότι οι συνομιλίες θα διερευνήσουν οικονομικά και πολιτικά μέτρα, όπως κυρώσεις και συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν παγιδευτεί στον Περσικό Κόλπο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διόδια στη ναυτιλία μέσω της ζωτικής υδάτινης οδού, από την οποία συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε την Πέμπτη ότι η συμφωνία των εθνών του Περσικού Κόλπου για διόδια ανά διέλευση θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προηγούμενο που θα «χρησιμοποιηθεί και θα γίνει αντικείμενο κατάχρησης από άλλους αλλού».

Ο Τραμπ έριξε την ιδέα της εμπλοκής των ΗΠΑ στην είσπραξη διοδίων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Μετά από διεθνείς αντιδράσεις, δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης: «Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν επιβάλλει τέλη σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ - Καλύτερα να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, καλύτερα να σταματήσουν τώρα!»

Πηγή: skai.gr

