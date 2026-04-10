Μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι στην Αφρική για να τιμήσει την αείμνηστη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, του κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, μετά την παραίτησή του από τη θέση του προστάτη (patron) πέρυσι.

Η οργάνωση Σεντεμπάλε, η οποία στηρίζει νέους που ζουν με τον ιό HIV στην Μποτσουάνα και το Λεσότο, κατέθεσε την αγωγή τον περασμένο μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξετάστηκαν την Παρασκευή.

Τα διαδικτυακά αρχεία δείχνουν ότι ο Χάρι και ο φίλος του, Μαρκ Ντάιερ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης, μηνύονται είτε για λίβελο (γραπτή δυσφήμηση) είτε για συκοφαντία (προφορική δυσφήμηση). Δεν υπήρχαν διαθέσιμα έγγραφα με λεπτομέρειες.

Διαφωνίες εντός της οργάνωσης ήρθαν στην επιφάνεια το 2023 σχετικά με μια νέα στρατηγική συγκέντρωσης πόρων. Ο Χάρι και ο πρίγκιπας Σεέισο του Λεσότο, συνιδρυτές της οργάνωσης, παραιτήθηκαν από τις θέσεις των προστατών τον Μάρτιο του 2025.

Εκείνη την εποχή, δήλωσαν ότι η σχέση μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και της προέδρου του, Σόφι Τσαντάουκα, είχε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Η Τσαντάουκα κατηγόρησε αργότερα τον Χάρι ότι ενορχήστρωσε μια εκστρατεία εκφοβισμού και παρενόχλησης για να προσπαθήσει να την εξαναγκάσει σε αποχώρηση.

Η Επιτροπή Φιλανθρωπικών Οργανώσεων για την Αγγλία και την Ουαλία, διεξήγαγε έρευνα και επέκρινε και τις δύο πλευρές επειδή επέτρεψαν στο ζήτημα να πάρει δημόσιες διαστάσεις, βλάπτοντας τη φήμη του οργανισμού, αλλά δεν βρήκε αποδείξεις για γενικευμένο εκφοβισμό ή μισογυνισμό στη Σεντεμπάλε.

«Τα προβλήματα της Σεντεμπάλε εκτυλίχθηκαν στα μάτια του κοινού, επιτρέποντας σε μια επιζήμια διαμάχη να βλάψει τη φήμη της οργάνωσης, να διακινδυνεύσει να επισκιάσει τα πολλά επιτεύγματά της και να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητα της οργάνωσης να προσφέρει στους ίδιους τους ωφελούμενους που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της επιτροπής, Ντέιβιντ Χόλντσγουορθ, σε δήλωσή του τον Αύγουστο του 2025.

Ο εκπρόσωπος του Χάρι είχε επικρίνει την έκθεση της επιτροπής, ενώ η Τσαντάουκα την επικρότησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.